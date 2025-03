Volley A2/F: il Puma è già in "vacanza"! La Bam Mondovì chiude gli impegni casalinghi con una sconfitta per 0-3 contro Offanengo

Il Puma ha salutato il PalaManera nel peggiore dei modi. La Bam Mondovì, infatti, ha chiuso gli impegni casalinghi della stagione con una pesante sconfitta per 3-0, subita a opera della Trasporti Bressan Offanengo. Pumine distratte e fragili in tutti i fondamentali e prive della giusta aggressività.

L'Offanengo, invece, ha messo in campo una verve e una qualità differente, meritando di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Salvatori (11) e Martinelli (13) le migliori in campo per le lombarde, brave in difesa e impenetrabili a muro. Positive anche le prestazioni di Giorgia Compagnin (MVP), Francesca Pinetti e dell'ex pumina Agata Tellone. In casa rossoblù, invece, le top score sono state Giulia Viscioni e Livia Tresoldi, entrambe con 7 punti. La Bam Mondovì ora è attesa da due trasferte consecutive con Olbia e Albese Como.

PRIMO SET: ospiti subito sullo 0-2. L'Offanengo continua a spingere e il distacco sale, 1-6. Arriva la reazione delle pumine, che piazzano sei punti di fila, 7-6. Pumine ancora arrembanti e sull'11-8 coach Bolzoni chiama il time-out. Si torna in equilibrio sul 15-15. Le rossoblù si fermano, mentre la formazione cremasca torna ad attaccare con maggiore incisività. Sul 15-19 coach Basso chiama il time-out. Ancora gioco fermo sul 15-21. Sul 18-24 arrivano sei set-ball per le ospiti. Al terzo tentativo arriva la stoccata vincente di Anna Caneva per il definitivo 20-25.

SECONDO SET: ricezione delle pumine da rivedere e l'Offanengo parte bene anche nel secondo set, 1-5. Time-out chiesto da coach Basso. Ancora tre punti messi a segno dalle ospiti. Con Marengo in battuta le rossoblù recuperano un break, 5-9. Ancora un time-out chiesto da coach Basso sul punteggio di 8-15. Le pumine continuano a sbagliare tanto e distacco sale a +8 sul 9-17. Offanengo continua a controllare le avversarie senza eccessivi patemi d'animo, 14-22. Nove set-ball a disposizione della formazione lombarda. Al secondo tentativo arriva il punto che chiude il parziale sul 16-25.

TERZO SET: Offanengo sullo 0-2. Le ospiti portano a tre i punti di vantaggio sul 5-8. Time-out chiesto da coach Basso sul punteggio di 7-11. Ancora una richiesta di time-out sul 9-16. Bam ancora impalpabile e Offanengo che si avvicina sempre di più al successo, 13-20. Ace per Greta Catania, 18-23. Per le ospiti arrivano sei match-ball sul 18-24. Due punti rosicchiati dal Puma. Time-out per Bolzoni sul 20-24. Al rientro in campo arrivano altri due punti per le padrone di casa e la panchina lombarda chiama un altro time-out. Al quinto tentativo arriva l'errore in attacco di Langegger, che fissa il punteggio sul 22-25.