Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni stasera domenica 30 marzo

(Adnkronos) - 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio torna oggi, domenica 30 marzo, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti, per un’anteprima TV esclusiva, la star di Hollywood Daniel Craig, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino, 'Queer', adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs e nelle sale dal 17 aprile.

Per la sua interpretazione, Daniel Craig ha ricevuto il plauso della critica, ottenendo la candidatura al Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico, e quella come Miglior attore sia ai Critics' Choice Awards che agli Screen Actors Guild Awards.

Tra gli altri ospiti, Antonio Albanese, con una carriera di oltre trent’anni come attore, regista e sceneggiatore, qui all’esordio con il suo primo romanzo 'La strada giovane', nelle librerie dal 1° aprile.

Daniel Pennac, Gran Premio della letteratura dell’Accademia Francese e autore del celebre ciclo letterario dei Malaussène, ospite di Fabio Fazio con l’enigmista, giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi, in occasione dell’uscita del loro primo libro insieme, 'Le parole fanno il solletico'.

Francesco Gabbani, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano 'Viva la vita', contenuto nel nuovo album 'Dalla tua parte', e in tournée in giro per l’Italia nei palazzetti, nelle piazze e nei teatri del Paese con il 'Dalla tua parte Tour'.

E ancora: gli editorialisti di La Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Francesco Costa, da aprile nuovo direttore responsabile de Il Post; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Duilio Fiorenzo Manara, Direttore della Didattica professionale del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: Giorgio Gherarducci e Mago Forest, protagonisti della quinta stagione di 'Gialappa’s Show' al via dal 31 marzo; Antonio Cornacchione, in tour nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo 'Basta poco', da lui scritto e interpretato; Giucas Casella. Torna al tavolo anche Francesco Gabbani.