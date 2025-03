Domenica In, ospiti oggi 30 marzo: chi c'è in studio con Mara Venier

(Adnkronos) - Nuova puntata oggi, domenica 30 marzo, per 'Domenica In', con tanti ospiti in studio da Mara Venier in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, dalle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia.

In studio da Mara Venier, Gigi D’Alessio che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi come 'Non dirgli mai', 'Quanti amori' e il suo nuovo singolo 'Cattiveria e gelosia'. Patty Pravo, invece, icona della musica pop italiana, presenterà il suo nuovo singolo 'Ho provato tutto', scritto per lei dal cantante Francesco Bianconi del gruppo rock Baustelle.

E ancora, Roberto Vecchioni, oltre a esibirsi con il brano 'Sogna ragazzo sogna', presenterà il suo ultimo libro, ‘L’orso bianco era nero’, scritto con l’intento di far innamorare i lettori della bellezza e del senso profondo delle parole.

A seguire, Nunzia De Girolamo interverrà per presentare la nuova edizione del programma ‘Ciao Maschio’, che tornerà su Rai 1 in seconda serata dal prossimo sabato 5 aprile. L’attrice Matilda De Angelis, invece, protagonista del film di Greta Scarano ’La vita da grandi’, al cinema dal 3 aprile, racconterà il significato della pellicola, ispirata alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, in occasione della ‘Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo’; mentre Franco e Andrea Antonello, papà e figlio, interverranno per presentare alcune importanti iniziative di integrazione sociale per ragazzi autistici promosse dalla Onlus ‘I Bambini delle Fate’.