Volley A2M Quarti Play-off, gara-2. Cuneo demolisce ancora Aversa 0-3: è semifinale!

Vince ancora Cuneo. E lo fa di nuovo per 0-3 (24-26/20-25/17-25), stavolta in trasferta. Aversa ha provato ad aggredire gli avversari in avvio di partita, ma contro la MA Acqua S.Bernardo di quest'ultimo scorcio di stagione l'impresa è apparsa titanica fin da subito. Non c'è stato nulla da fare.

Un primo parziale con i normanni a condurre per buona parte, ma nel momento caldo i biancoblu hanno serrato i ranghi e restando concentrati hanno ribaltato la situazione andando a vincere ai vantaggi. Con numeri altissimi: 68% attacco di squadra con Pinali che fa 69 (9 su 13). Addirittura 100% dei due centrali, 3 punti su altrettanti attacchi a testa per Volpato e Codarin.

Di lì in poi la partita è sempre parsa saldamente nelle mani dei ragazzi di Battocchio, anche quando a metà del secondo parziale Aversa è riuscita a colmare un gap di 5 punti di svantaggio e portarsi avanti. Nella parte più importante, quella dal 20 in poi, Cuneo ha dimostrato tutta la sua solidità portandosi sul 2-0. Senza storia l'ultimo set.

Un successo che proietta la società del presidente Gabriele Costamagna alla semifinale promozione, dove ad attenderla c'è Prata di Pordenone, vincitrice della regular season. Con il fattore campo favore, domenica prossima in Friuli si gioca gara-1. E Cuneo non sarà certamente sparring partner.

IL MATCH

Parte bene Aversa con il servizio, due aces (Garnica e Canuto) portano la squadra di casa avanti 3-1, ma Cuneo pareggia a 4 con il pallonetto di Pinali. Casertani di nuovo avanti di un break (8-6) sul mani e fuori di Motzo: l'opposto trova altri due punti consecutivi che costringono Battocchio a fermare il gioco sul punteggio di 11-7 per Aversa. Cuneo reagisce a muro, con Sottile a fermare Canuto, recupera un break (11-9) e si porta a -1 (15-14) sull'attacco out dello stesso Motzo. Il pareggio piemontese arriva a 16 sull'ace di Sette, ancora Aversa avanti di 2 (19-17) con Motzo, prima che Lyutskanov schiacci in rete il nuovo equilibrio sul 19-19. Si entra nella fase calda del set, è Cuneo ad arrivare per prima sul set ball con un attacco di Sette (23-24), ma si va ai vantaggi: chiude Allik, 24-26, con un mani e fuori di potenza.

Secondo set, parte fortissimo Cuneo. Subito break piemontese sull'errore in attacco di Lyutskanov (1-3) e poi 1-4 su palla fuori di Motzo. L'1-5 arriva dal muro di Sette su Motzo, con conseguente time out di coach Tomasello, ma la MA Acqua S.Bernardo sembra inarrestabile: arriva un altro muro, Volpato su Arasomwan e siamo 3-8. Aversa reagisce, recupera un break sul mani-out di Motzo (6-9) e poi si porta a -2 (7-9) sull'ace di Arasomwan. Il primo errore in attacco dell'incontro di Pinali rimette in corsa i campani (9-10), che pareggiano 11-11 con Frumuselu dal centro. Si gioca punto a punto, l'equilibrio si spezza di nuovo a favore di Cuneo sull'ace di Pinali (14-16), poi la squadra di Battocchio va sul 16-19 per un'invasione fischiata a Canuto. Il punto di Sette su servizio micidiale di Pinali porta i piemontesi al set ball sul 20-24, mentre una ace dell'opposto firma il 2-0 (20-25).

Sulle ali dell'entusiasmo scatta subito avanti Cuneo nel terzo set. Nella P1 di Sottile arrivano i punti di Pinali in attacco, un muro di Codarin, il pallonetto di Allik e sullo 0-4 c'è il time out per Tomasello. Al rientro in campo arrivano però ancora l''errore di Lyutskanov (0-5) quello di Canuto dello 0-6. Cuneo affonda ancora il colpo con Pinali (1-8) e l'ace di Codarin (2-10). Il muro di Allik su Ambrose vale il +9 (6-15), quello di Pinali su Motzo il 6-16, mentre i blocks di Sette e Volpato significano doppiaggio sull'11-22. Il match ball di Cuneo lo mette giù Codarin (16-24), mentre la palla che consegna la semifinale ai biancoblu è di canuto che sbaglia il servizio.