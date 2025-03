Hubfarm: la piattaforma di Confagricoltura per la gestione agricola digitale

Hubfarm è il nuovo strumento sviluppato da Confagricoltura in collaborazione con xFarm Technologies per supportare le aziende agricole nella pianificazione, nel monitoraggio e nell’analisi delle attività. Accessibile da smartphone e tablet, la piattaforma consente di connettere macchinari, sensori in campo e immagini satellitari, offrendo un controllo integrato e in tempo reale.

Un punto di forza di Hubfarm è la semplificazione della burocrazia: la connessione diretta con AGEA permette di gestire il Fascicolo Aziendale e il quaderno di campagna in modo più rapido ed efficiente. Questo non solo riduce il carico amministrativo per gli agricoltori, ma contribuisce anche a una gestione più sostenibile e redditizia delle aziende agricole.

L’obiettivo di Hubfarm è quello di semplificare le pratiche amministrative e ottimizzare la gestione delle attività agricole, favorendo processi più rapidi ed efficaci. Grazie a questa piattaforma, infatti, gli agricoltori hanno la possibilità di pianificare, monitorare e analizzare il proprio operato direttamente da smartphone o tablet, riducendo così gli sprechi e i tempi burocratici. Questo passo segna un’importante evoluzione verso un’agricoltura sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente, garantendo alle imprese un vantaggio competitivo nel mercato moderno.

Nell’ambito di un progetto promosso da Confagricoltura Cuneo con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, le aziende agricole cuneesi possono sperimentare gratuitamente l’utilizzo della piattaforma, con il supporto di operatori qualificati, per rendere la propria attività agricola più innovativa e produttiva. Per informazioni: hubfarm@confagricuneo.it