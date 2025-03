Alba riattiva il Forum Giovani: 62 partecipanti alla nuova assemblea

Si riaccende la voce dei giovani ad Alba, con la riattivazione ufficiale del Forum Giovani, che torna dopo anni di silenzio con una partecipazione significativa: 38 candidature libere e 24 rappresentanti delle scuole superiori, per un totale di 62 componenti della nuova Assemblea.

L’annuncio è arrivato durante il Consiglio comunale, in risposta all’interrogazione della consigliera Maria Cristina Galeazzo. "La domanda mi ha dato l’occasione di esprimere la soddisfazione non solo mia, ma di tutta l’amministrazione – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Giovanili Lucia Vignolo – il bando ha avuto una risposta molto positiva, segno che i ragazzi hanno voglia di partecipare e di farsi sentire".

Le candidature si sono chiuse da alcune settimane, rispettando il regolamento del Forum che prevede l’inclusione automatica dei delegati degli istituti superiori. "È la dimostrazione – ha aggiunto Vignolo – che il desiderio di essere coinvolti è forte, probabilmente anche per il fatto che negli ultimi anni i giovani non hanno avuto molte occasioni per esprimersi". Il primo incontro dell’Assemblea è previsto entro la fine di aprile.

Ma la città si prepara anche ad accogliere delegazioni giovanili da tutta Italia, nell’ambito del progetto Cantiere Città – Junior Edition, promosso per favorire la partecipazione giovanile e la valorizzazione del patrimonio culturale. Inizialmente previsto per gennaio, l’evento è stato rinviato a venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 a causa dello sciopero dei trasporti.

“Il programma era già definito, ma con la nuova data e il clima più favorevole stiamo rivedendo alcune attività con i ragazzi” ha spiegato Vignolo. Il weekend inizierà con l’arrivo delle delegazioni e l’accoglienza presso il Seminario Vescovile, seguita da un confronto con il Comune. Il sabato sarà dedicato alla scoperta del centro storico e al Mudet, con la possibilità di optare per un’attività all’aperto nei luoghi fenogliani. In serata, la proiezione del film Onde di terra, con il protagonista Paolo Tibaldi, sarà seguita da un dialogo con il pubblico. Domenica, prima della partenza, i partecipanti avranno del tempo libero per visitare eventualmente la mostra di Valerio Berruti, che sarà inaugurata giovedì 3 aprile.

“Sono sicura – ha concluso l’assessora – che il Forum e queste iniziative saranno occasioni preziose per costruire un dialogo vero e duraturo con i giovani della nostra città”.