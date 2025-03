Expo della Sostenibilità 2025: un'edizione ampliata e sempre più innovativa [FOTO E VIDEO]

Si è tenuta il 29 marzo, nella suggestiva cornice del Castello di Roddi, la conferenza stampa di presentazione del programma 2025 dell'EXPO della Sostenibilità. L'evento, promosso dall'associazione Wild Life Protection ETS, ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e partner del progetto.

Ad aprire la conferenza è stato Stefano Alessandria, presidente di Wild Life Protection ETS, che ha illustrato le novità dell'edizione. Accanto a lui, hanno preso la parola il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il sindaco di Roddi Roberto Davico, sottolineando l'importanza del radicamento territoriale dell'iniziativa, a seguire i rappresentanti dei diversi partner dell’iniziativa, tra cui Francesco Cappello, vicepresidente della Fondazione CRC, Marco Scuderi, vicepresidente dell’Ente Fiera di Alba e funzionario dell’Associazione Commercianti Albesi.

Tra i principali sostenitori dell'edizione 2025 figurano Confindustria Cuneo, Associazione Commercianti Albesi e Banca d’Alba, oltre agli eventi partner Vinum e Circonomia.

A supportare il progetto anche le realtà ESG Next, Nausicaa e Nezedi per il settore della formazione, nonché il CSV Cuneo. Tra i media partner dell’iniziativa: TargatoCn e La Voce di Alba.

Oltre i confini provinciali

Una delle principali novità annunciate è l'espansione dell'EXPO della Sostenibilità a Torino e Firenze, con eventi dedicati ai giovani e alla sensibilizzazione ambientale. Un'opportunità per ampliare il network e rafforzare il dialogo con aziende e istituzioni su scala nazionale. Nonostante questa crescita, Alba rimane il fulcro dell’iniziativa, ospitando le giornate principali della manifestazione.

L'EXPO si svolgerà in due momenti distinti ad Alba: dal 25 al 27 aprile nel Cortile della Maddalena e dal 22 al 24 maggio al Palazzo Mostre e Congressi "G. Morra". Il programma sarà articolato in incontri formativi, workshop e momenti di networking, con una particolare attenzione ai giovani imprenditori e alla sostenibilità nelle startup.

Focus su imprese, startup e green economy

Le giornate del 22 e 23 maggio saranno dedicate alla formazione sulla green economy, con un’attenzione particolare alle aziende e alle nuove realtà imprenditoriali. Il 23 maggio sarà interamente incentrato sulle startup, offrendo loro visibilità e occasioni di confronto con esperti del settore.

Il 24 maggio sarà invece il giorno delle istituzioni e dei cittadini, con la premiazione dei Comuni virtuosi per le politiche ambientali e il riconoscimento ai partner del programma. Saranno presenti rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha concesso il proprio patrocinio all'evento.

Expo Live: un’esperienza immersiva sulla sostenibilità

Tra le novità più attese c'è EXPO LIVE, un format innovativo che animerà il primo weekend di Vinum (25-27 aprile). Il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza interattiva con DJ set, talk e installazioni artistiche, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico "Pinot Gallizio". Il tutto si svolgerà nella "EXPO BUBBLE", una struttura immersiva allestita nel Cortile della Maddalena.

Anche al di fuori del territorio albese, l’EXPO della Sostenibilità porterà un contributo importante: a Torino si terrà la cerimonia conclusiva del progetto "Green School: Road to the Future", promosso da Wild Life Protection ETS all'interno del programma Diderot di Fondazione CRT. Il progetto ha coinvolto oltre 7.000 studenti di Piemonte e Valle d'Aosta, sensibilizzandoli sulle tematiche ambientali.

Un evento in continua crescita

"EXPO della Sostenibilità sta compiendo un significativo passo avanti rispetto alle edizioni precedenti", dichiara il direttivo dell’associazione WLP. "Il nostro più grande traguardo è essere riusciti a creare una sinergia efficace tra il mondo giovanile e quello imprenditoriale, puntando sulla formazione e sull’innovazione".

Le interviste [VIDEO]

EXPO della Sostenibilità, nato nel 2023, è diventato in pochi anni un punto di riferimento per il dibattito sulla sostenibilità ad Alba e nel territorio circostante. L'interesse suscitato ha portato Wild Life Protection ETS a essere coinvolta in importanti iniziative istituzionali, tra cui il G7 Clima, Ambiente ed Energia tenutosi a Torino.

Per ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale https://www.expodellasostenibilita.it e i canali social dell’evento.