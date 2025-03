Flussi turistici, Borgo San Dalmazzo per il 2024 conferma i numeri del 2023

Il 21 marzo scorso, presso il Grattacielo Piemonte a Torino, è stato presentato “Il turismo in Piemonte nel 2024”, bilancio delle analisi elaborate dall’Osservatorio Turistico regionale. I dati statistici, il monitoraggio delle recensioni e gli indicatori di spesa, unitamente ai movimenti dei Comuni e il Rapporto Statistico del Turismo 2024 (presto online) sono disponibili a questo link: https://www.visitpiemonte-dmo.org/osservatorioturistico/rapporto-dati-2024/ .



Partendo dai dati regionali, secondo l’analisi di dettaglio promossa dal Consorzio Valle Stura Experience, che conta 42 attività associate, emerge come nel 2024 la Valle Stura abbia registrato un aumento del 9,3% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente, con un picco significativo durante i periodi estivo e autunnale. I visitatori, provenienti principalmente dall’Italia, ma con un incoraggiante 12% dall’estero, hanno scelto la valle per la sua offerta unica di natura, tradizioni e cultura.



L'analisi dei movimenti (arrivi e presenze) e del trend dell'offerta ricettiva (numero di esercizi e posti letto) promuove anche Borgo San Dalmazzo. La città conta 15 esercizi ricettivi e 24 locazioni turistiche per un totale di 207 posti letto. In totale gli arrivi nel 2024 sono stati 3.861 (29% dall’estero) per 7.991 presenze complessive, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2023 (3.924 arrivi per 8.262 presenze), ma in crescita rispetto al 2022 del 22% per quanto riguarda gli arrivi e del 9% rispetto alle presenze.