Il progetto Scaldacuore presenta la Knitting Bag: "Un modo per rilassarsi in ospedale con un gesto semplice"

C’è un filo che unisce le persone anche nei momenti più difficili. Un filo fatto di vicinanza, cura e piccoli gesti che sanno portare conforto. È da questa consapevolezza che nasce la Relax Knitting Bag, la nuova iniziativa del Progetto Scaldacuore ODV, pensata per donne e ragazze oncologiche che stanno affrontando un percorso delicato.

“Nel nostro cammino come Progetto Scaldacuore – racconta l’ideatrice Paola Parazzoli – abbiamo visto quanto anche un gesto semplice possa portare sollievo. Con questa nuova iniziativa vogliamo offrire qualcosa che non sia solo un dono materiale, ma un segno concreto di presenza e sostegno”.

La Relax Knitting Bag è una pochette curata nei minimi dettagli, che contiene un uncinetto in legno, un gomitolo di filato – in lana, cotone o materiali rigenerati – e istruzioni base per iniziare a creare. Non è solo un kit per avvicinarsi al lavoro a maglia, ma un vero strumento di benessere.

“Sappiamo che nelle lunghe notti in ospedale o nei momenti in cui l’attesa si fa pesante – continua Parazzoli – il tempo sembra rallentare e i pensieri si affollano. Lavorare a maglia può diventare un rifugio: aiuta a rilassarsi, a distrarsi, a ritrovare serenità. E, soprattutto, a sentire di non essere sole”.

L’iniziativa verrà proposta nei reparti oncologici e oncologici pediatrici delle ASL, con l’obiettivo di portare un piccolo momento di sollievo, trasformando ogni borsa in un simbolo di affetto, resilienza e solidarietà.

Anche la scelta dei materiali racconta qualcosa: la linea è, come sempre, ecologica e sostenibile, in continuità con lo spirito green che accompagna tutti i progetti Scaldacuore. “Il riuso e il riciclo creativo – spiega Paola – riflettono l’idea che i materiali, come le persone, possano rigenerarsi e trovare nuova vita”.