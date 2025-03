Paola Gula presenta "Gemmadora" a Vicoforte

Venerdì 4 aprile la Biblioteca “Giuseppe Fulcheri” di Vicoforte, in collaborazione con la Libreria Il Banco di Mondovì, proporrà alle 20.30 nella Sala Polivalente di Via al Santuario, la presentazione del libro “Gemmadora” di Paola Gula.

Giornalista enogastronomica, scrittrice affermata con un bagaglio di cinque romanzi di storie al femminile, Paola Gula propone nel suo ultimo libro un viaggio affascinante nella tradizione delle masche, figure molto note nel cuneese, che l’autrice reinterpretata in chiave contemporanea attraverso la storia di una protagonista coraggiosa e intraprendente.

“Gemmadora è una ragazza un po’ contestatrice, proveniente da una famiglia nobile che l’ha educata con rigore militare, che decide di prendere in mano la propria vita per inseguire il suo sogno, produrre birra, affrontando con passione e capacità organizzative e imprenditoriali ciò che il destino le pone di fronte. Sicuramente un bell’esempio per tutte le ragazze e le donne che ambiscono ad essere vere protagoniste della propria vita”.

Con queste parole la direttrice della Biblioteca, Sara Rossi, invita all’incontro con l’autrice i lettori di libri fantasy, gli appassionati di belle storie al femminile, tutti coloro che vogliano immergersi nella tradizione della figura millenaria e curiosa della donna-strega e… gli amanti della birra.