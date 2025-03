Rimossi gli ultimi rifiuti dalla ripa di Corso Marconi

Sabato 29 marzo il gruppo dei Volontari della Protezione Civile comunale di Cuneo ha eseguito un’importante operazione di pulizia della ripa di Corso Marconi.

Nell’autunno scorso infatti, quando era stato effettuato un lavoro di sistemazione della ripa per il contenimento delle piante infestanti, con lo sfalcio dell’erba e il taglio dei cespugli, erano emersi numerosi rifiuti abbandonati. In quell’occasione, grazie alla collaborazione del CEC, i rifiuti più ingombranti erano stati posati in strada in modo che i mezzi del CEC potessero rimuoverli agevolmente, ma molti, soprattutto quelli di dimensione ridotta, erano rimasti sulla ripa.

L’intervento del gruppo dei Volontari della Protezione Civile comunale di sabato scorso ha così permesso di concludere il lavoro e risolvere la situazione. Nel corso della giornata sono stati raccolti 8 sacchi di bottiglie e lattine e 5 sacchi di rifiuto indifferenziato.

“Finalmente – dichiara l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis – siamo riusciti a portare a termine questo importante lavoro di pulizia di una delle ripe più utilizzate, oltreché più affascinanti, della città. L’intervento dello scorso autunno aveva fatto emergere una situazione molto critica, con un’enorme quantità di rifiuti abbandonati, probabilmente lanciati lungo la ripa dai fruitori delle attività lungo il Gesso. Il personale del CEC, per motivi di sicurezza, non poteva operare sulle ripe, perché sono necessarie imbragature e attrezzature specifiche, non previste dal nostro appalto. L’unica soluzione sarebbe stata rivolgersi ad una ditta specializzata, con relativo esborso per le casse comunali, e quindi dei contribuenti. L’intervento dei nostri volontari ci ha invece permesso di terminare il lavoro senza ulteriori costi. Per questo mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente i volontari della Protezione Civile comunale che, come in tantissime altre occasioni, si sono rivelate un preziosissimo supporto alla nostra attività.”