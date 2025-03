Ritiro automatizzato dei sacchi per l'immondizia a Saluzzo: le modalità per gli affittuari di alloggi ammobiliati

Il 20 gennaio scorso è stata avviata la distribuzione automatica dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti e da allora gli intestatari di Tassa rifiuti si recano ai tre distributori da Palazzo Italia, dall’ex Tribunale e a Castellar con la tessera del codice fiscale, senza più dover passare al gazebo del mercato settimanale di Saluzzo, come in precedenza.

Il Comune, con l’Ufficio tributi, e lo Csea mettono in evidenza che, per chi abita in un alloggio ammobiliato in affitto, serve che si rechino ai nuovi distributori gli intestatari dell’alloggio e della bolletta.

Nel caso i proprietari stessi non potessero o volessero andare per il ritiro dei sacchi anche per gli inquilini, è possibile ritirare apposite tessere riferite all’alloggio stesso all’Ufficio tributi in via Macallè 9 (municipio, piano terra).

La tessera viene consegnata al proprietario o all’inquilino munito di delega o copia del contratto d’affitto.