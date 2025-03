Savigliano: partono i lavori per la nuova ostetricia

Dopo l’inaugurazione della nuova sala parto, dotata di una moderna vasca per il parto in acqua, realizzata con il contributo dell’associazione Amici dell’Ospedale che ha attinto al Fondo Cravarezza, da giovedi 3 aprile saranno avviate le prime operazioni propedeutiche alla ristrutturazione dell’attuale reparto sito al primo piano del SS. Annunziata.

L’intervento risponde all’esigenza di umanizzare lo spazio: sono previsti lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio e dell’impianto per i gas medicali, la tinteggiatura, la realizzazione di nuove pavimentazioni in gomma, i controsoffitti, le tinteggiature, la sostituzione degli infissi interni e i corpi illuminanti con lampade a led. Il reparto sarà inoltre dotato di impianto di raffrescamento.

“Il nostro obiettivo - spiegano il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario di Azienda Monica Rebora - è quello di investire sull’Ostetricia, sia attraverso la ricerca di risorse umane sia migliorando il comfort alberghiero che in ambienti che ospitano l’evento nascita e i primi momenti dell’incontro mamma-bambino riveste un’importanza non secondaria”.

La durata dei lavori coprirà un periodo di 3 o 4 mesi dalla data dell’avvio del cantiere. L’ammontare dei costi è di complessivi 290 mila euro.