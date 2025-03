Torna la Notte Bianca delle Librerie ad Alba: più spazio ai giovani e alla cultura il 7 e 8 giugno

Tra gli appuntamenti più amati del calendario culturale albese, la Notte Bianca delle librerie torna con una nuova edizione, la quindiceima, rinnovata nei contenuti e pensata per coinvolgere lettori di ogni età.

La manifestazione animerà il centro storico il 7 e 8 giugno, con una prima serata inedita, venerdì 6, dedicata ai giovani delle scuole superiori.

A dare notizia della programmazione è stata la vicesindaca e assessora al Turismo Caterina Pasini, in risposta a un’interpellanza della consigliera Anna Chiara Cavallotto, che ha sollevato il tema in aula: "È un evento importante per la nostra città, anima il centro storico sul piano culturale e sociale. I libri sono ancora oggi una fonte essenziale e questa iniziativa offre un’occasione preziosa a cittadini e visitatori", ha osservato.

Pasini ha accolto positivamente le considerazioni: "Condivido pienamente il valore culturale della Notte Bianca delle librerie. È un appuntamento che vogliamo continuare a far crescere e valorizzare".

L’assessora ha poi annunciato le prime linee della nuova edizione: "La manifestazione si terrà il 7 e 8 giugno. La novità sarà un’anteprima teatrale, venerdì sera, pensata per tutti i ragazzi delle superiori. Non voglio anticipare troppo sul programma, che presenteremo ufficialmente più avanti, ma posso dire che non mancheranno gli incontri con gli autori organizzati dalle librerie e gli appuntamenti per i piccoli lettori alla biblioteca civica".

Tra le novità dell’edizione 2025 anche la partecipazione della Fondazione Bottari Lattes, che collaborerà con librerie e istituzioni per arricchire il programma. Inoltre, saranno coinvolti gli istituti musicali e civici della città, che porteranno momenti musicali diffusi nelle vie del centro.

La Notte Bianca si conferma così un’occasione di promozione della lettura, ma anche di condivisione urbana, capace di unire commercio, cultura e vivibilità. "È un evento che sentiamo nostro – ha concluso Pasini – e che vogliamo continuare a rendere speciale per tutta la comunità".