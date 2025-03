“Una notte in più per…”: nuovo voucher vacanza per le valli di Lanzo e Maira

Le Valli Lanzo e Maira decidono di rilanciare un’idea vincente per valorizzare i propri territori in ogni stagione.

Unite nella promozione di una montagna autentica, hanno deciso di comune accordo di tornare a proporre l’iniziativa Voucher Vacanza con le proprie forze, grazie alla collaborazione degli operatori attivi sul territorio, creando l’iniziativa “Una notte in più per”, Voucher Vacanza 2025 Valli Lanzo e Maira.

Due le soluzioni: voucher 3x2 (3 notti al prezzo di 2) oppure 7x5 (7 notti al prezzo di 5).

Ricche di un patrimonio naturale e culturale straordinario, con questa iniziativa le Valli Lanzo e Maira permettono al turista di dilatare il tempo di visita, così da rendere l’esperienza più completa e rilassata.

Un’offerta estremamente vantaggiosa che invoglia ad una pausa fuori dalle date più consuete, permettendo a chi le sceglie una visita più tranquilla e ai valligiani di avere più continuità nella richiesta turistica.

L’obiettivo è offrire uno strumento che invogli alla scoperta del territorio in ogni stagione valorizzandone la calda ospitalità, la natura incontaminata, le gustose tradizioni gastronomiche, la ricca eredità culturale franco-provenzale e occitana che permeano

l’intera zona e fanno delle Valli Lanzo e Maira mete ideali tutto l’anno per gli appassionati di outdoor.

Come funziona la promozione?

Gli operatori dei rispettivi territori si sono messi in gioco offrendo ai visitatori notti gratuite su diverse tipologie di soggiorno e in base a modalità e tempi da loro definiti.

È possibile per il turista richiedere l’attivazione di un voucher 3x2 (3 notti al prezzo di 2), oppure 7x5 (7 notti al prezzo di 5) a seconda delle offerte visibili sul profilo di ogni struttura aderente all’iniziativa.

A partire dal 01/04/2025 e fino al 31/12/2025, accedendo al sito www.vallilanzoemaira.it/voucher, sarà possibile selezionare uno dei due territori e raggiungere così le rispettive pagine dedicate, dove comparirà l’elenco delle strutture aderenti, il modulo di richiesta attivazione del voucher ed il relativo regolamento.

Il voucher sarà utilizzabile fino al 15/05/2026.

Pur essendo nominativo, il voucher può essere ceduto a terzi, trasformandosi così in un originale regalo per chi desidera far scoprire realtà autentiche ancora lontane dall’overtourism.

L’unione di due territori

Questa iniziativa nasce dalla storica vocazione di due aree montane verso un turismo sostenibile, che si è concretizzata a dicembre 2023 con la costituzione della prima Società Consortile in Regione Piemonte, unendo così le progettualità del Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo e del Consorzio Turistico Valle Maira.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa contattare la segreteria della Società Consortile ai riferimenti: segreteria@vallilanzoemaira.it, +39. 3791789427