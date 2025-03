Valdieri chiude la seconda edizione di “Marzo in Rosa” tra soddisfazione e sorpresa

Con la fine del mese, Valdieri chiude la seconda edizione di “Marzo in Rosa”. Soddisfazione per la riuscita e per l'ampia partecipazione del pubblico agli eventi proposti da parte dell'Amministrazione comunale.

“Siamo riusciti a raggiungere quanto ci eravamo prefissati – commenta Sharon Giraudo, vicesindaco di Valdieri - e in alcuni casi siamo stati persino piacevolmente sorpresi della risposta avuta dalla cittadinanza . Volevamo sensibilizzare alle tematiche legate alla figura femminile sotto tutti i suoi profili coinvolgendo tutta la comunità ed è stato apprezzato. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno creduto e sostenuto. In particolare ringraziamo il Comando di Polizia di Cuneo per l'attività, gli operatori Rosso Mauro, Dadone, Soldani, Mingione, Baldizzone, Delfino.



Un'edizione presentata lo scorso 6 marzo con “ una serie di appuntamenti con tematiche differenti rispetto alla precedente edizione”, aveva annunciato la vicesindaco Giraudo.



Quattro gli appuntamenti per creare cultura e fare prevenzione alla violenza di genere, sia essa psicologica sia essa fisica.



Si è iniziato a Valdieri venerdì 7 marzo con la serata culturale dal titolo “Il Mistero è donna: gialli, cucina e vita di Agatha Christie” in collaborazione con Beatrice Di Tullio, scrittrice del forum “Betulla - cucina, letture e altri nutriMenti”. Il secondo incontro in collaborazione con il Comune di Roccavione nella palestra comunale si è proposto il corso di autodifesa per le donne, a cura del Nucleo Pronto intervento e servizi mirati della Polizia Locale di Cuneo. Yoha, meditazione & rilassalmento in collaborazione con Marco Grillo sabato 15 marzo, nella palestra comunale di Valdieri. E, infine, per il quarto ed ultimo appuntamento sabato 22 marzo , grazie alla disponibilità dell'erborista Barbara Milanesio, è stata offerta nella biblioteca comunale di Valdieri una chiacchierata sull'erboristeria al femminile, sull'uso delle erbe nelle varie fasi di una donna.