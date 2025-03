A Pagliero l'ultimo saluto a Giuseppe Arneodo, il 74enne ritrovato senza vita nelle campagne di San Damiano Macra

Per tutti in Valle Maira era “Beppe”, Giuseppe Arneodo, persona benvoluta ed esempio di un legame forte con le proprie origini. Stanno giungendo in queste ore moltissimi messaggi cordoglio per il suo ritrovamento, purtroppo senza vita, dopo che era stata data notizia della sua scomparsa e in seguito alle ricerche attivate all'alba di ieri mattina (domenica 30 marzo) da parte di un nutrito schieramento di soccorritori.



Di anni 74, originario di borgata Chesta di Pagliero, abitava a Borgo San Dalmazzo ma trascorreva gran parte delle sue giornate proprio a Chesta, impegnato nella cura della sua abitazione, dell’orto e del giardino che la circondano. Operaio in pensione e gran lavoratore, è stato una presenza attiva e importante per la borgata: una persona, infatti, molto altruista, gentile e disponibile ad aiutare gli altri. È ricordato da tutti con grande affetto.



I funerali avranno luogo nella Parrocchia di Pagliero domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 10.30. I santi rosari saranno invece recitati domani, martedì 1° aprile, alle ore 17 presso il cimitero di San Damiano Macra e alle ore 19 nella Parrocchia San Dalmazzo di Borgo San Dalmazzo.



Giuseppe Arneodo resterà nel cuore della moglie Luciana, della figlia Romina, della nipotina Sofia Anna, del genero Beppe e della sorella Rita. Dai familiari un ringraziamento particolare a Mario, Silvio, Andrea e a tutti i soccorritori intervenuti.