Massiccio intervento nella notte dei Vigili del fuoco per l'incendio di una legnaia a Boves

Massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con più squadre, nella tarda serata di ieri, domenica 30 marzo nei pressi di Boves.

L'allarme alle 23,40 da via dei Gigutin Sottani, dove in un primo tempo sembrava stesse andando a fuoco il tetto di una casa. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno acclarato che si trattava di una legnaia adiacente l'abitazione coinvolta.

L'intervento ha richiesto l''invio delle squadre da Cuneo, Busca, Morozzo e Dronero in quanto la conformità della strada di accesso, che è piuttosto stretta, non permetteva il passaggio di mezzi grandi.

Le fiamme sono state spente intorno alle 2,30. Non ci sono state persone ferite. Al momento non si conosce l'esatta entità dei danni materiali, che saranno valutati solo in mattinata dagli stessi vigili del fuoco.