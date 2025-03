L'ITIS Delpozzo e il Calcio a 5 per Ciechi con "INSUPERABILI" di Cuneo

Nell'ambito del progetto 'NAO Challenge 2025', un contest educativo internazionale che stimola l'uso della robotica per sviluppare soluzioni innovative, gli studenti di Robotica dell'ITIS Mario Delpozzo di Cuneo hanno organizzato e vissuto un'esperienza unica e coinvolgente. Il 26 marzo 2025, presso il campo di calcetto San Paolo, hanno partecipato ad un'iniziativa speciale, dove la tecnologia robotica si è fusa con lo sport inclusivo.



Il momento clou della giornata è stato quando gli studenti hanno avuto l'opportunità di provare in prima persona il calcio a 5 per ciechi, grazie alla preziosa collaborazione con l'associazione 'Insuperabili' di Cuneo, squadra ciechi categoria B1 che partecipano al campionato nazionale. Questa esperienza pratica ha permesso loro di comprendere appieno le sfide e le straordinarie abilità necessarie per praticare questo sport. I giocatori Simone, Lorenzo e Namory, insieme ai coach Guido Rosa e Riccardo Baldracco, hanno spiegato con passione le regole e dimostrato alcuni esercizi, che gli studenti hanno poi replicato con entusiasmo e curiosità.



Questa immersione diretta nel mondo del calcio per non vedenti ha reso tangibile l'importanza dell'inclusione sociale e ha ispirato gli studenti a riflettere su come la robotica possa essere utilizzata per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. L'esperienza è stata integrata con la dimostrazione del robot umanoide NAO, che ha assistito l'arbitro nella gestione della partita con il cronometraggio del tempo effettivo con i time-out, contando i gol, verificando i falli e gestendo i rigori grazie ad un sistema avanzato di monitoraggio e controllo anche attraverso l'App su dispositivi mobili.



Inoltre, il sistema tecnologico è stato arricchito dall'uso di un drone per monitorare la distanza della palla e di un servo motore controllato da Arduino per fornire feedback sonori ai giocatori non vedenti. Questa combinazione di tecnologia e sport ha permesso agli studenti di vedere come la robotica possa essere applicata in modo pratico e innovativo per promuovere l'inclusione e l'accessibilità nello sport. Tuttavia, le straordinarie capacità e il sorriso contagioso dei giocatori ciechi hanno sorpreso gli studenti ancora più della tecnologia AI, dimostrando che la forza dello spirito umano può superare qualsiasi limite.



Un grande in bocca al lupo agli studenti della squadra dell'ITIS impegnati nella gara finale nazionale di Bologna a fine maggio, e un caloroso sostegno alla squadra 'Insuperabili' per il loro campionato in giro per l'Italia!