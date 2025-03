Frontera Experience: scopri con un evento personalizzato la nuova Opel Frontera nelle concessionarie L’Automobile

La nuova Opel Frontera è arrivata; ora è possibile viverla in prima persona in un evento esclusivo e riservato: Frontera Experience

Era il 1991 quando venne lanciata per la prima volta Opel Frontera, rimasta in produzione fino al 2004. Disponibile inizialmente in due varianti Sport e 5 porte fu un vero successo per la casa automobilistica tedesca con un record di vendite in Europa: oltre 550.000 furono complessivamente le auto vendute

Oggi, e dopo oltre 30 anni dal lancio iniziale, Opel ripropone Frontera, ora un nuovo SUV dal design audace e tecnologie moderne

Per celebrare nel migliore dei modi il ritorno di un ’auto iconica per la casa automobilistica tedesca la concessionarie Opel L’Automobile di Alba, Cuneo Borgo San Dalmazzo e Fossano hanno ideato una serie di eventi esclusivi (accessibili su prenotazione) che verranno destinati inizialmente ai propri clienti affezionati e che man mano verranno estesi, previa prenotazione e disponibilità, a tutte le persone che ne manifesteranno interesse attraverso una richiesta diretta.

Non verranno quindi organizzati “porte aperte” e/o classici test drive ma sarà possibile prenotare, anche cliccando qui e compilando la richiesta, un momento esclusivo e su misura nell’area Lounge appositamente allestita all’interno delle concessionarie.

Sarà possibile scegliere di essere accolti da un consulente alle vendite Frontera dedicato il mattino o il pomeriggio; a seconda degli orari selezionati l’incontro inizierà con un Coffe Break ai quali seguirà una presentazione esclusiva di tutti i dettagli dell’auto e la possibilità di provarla su strada.

La nuova Opel Frontera unisce un design robusto e dinamico, con un abitacolo spazioso e materiali di qualità che offrono massimo comfort. Grazie al sistema di connettività avanzata, con Apple CarPlay e Android Auto, ogni viaggio è sempre connesso.

Dotata delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia e la frenata automatica, garantisce sicurezza e piacere di guida in ogni situazione.

Disponibile con motorizzazioni efficienti e una versione completamente elettrica, la nuova Frontera rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni e innovazione.

Chi desidera fare richiesta di partecipazione a Frontera Experience L’Automobile può compilare l’apposito form cliccando qui, scrivere alla responsabile degli eventi all’indirizzo serena@lautomobileopel.com o chiamarla direttamente al numero 335 721 8598 (possibile anche inviare un messaggio Whatsapp)