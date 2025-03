Saluzzo: "La scelta" apre il calendario della rassegna "Aprile, un mese di Resistenza"

"Aprile, un mese di Resistenza": l’articolato programma della rassegna organizzata e coordinata dal Comune di Saluzzo, quest'anno per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, a cui collaborano partner e associazioni del territorio è al via giovedì 3 aprile.

L’invito è per l’inaugurazione ( alle 17,30) a “Il Quartiere” (ex caserma Musso, piazza Montebello 1) della mostra dal titolo “La scelta” a cura dell’Anpi sezione di Saluzzo Valle Po, in collaborazione con Comune di Paesana e Anpi sezione di Carignano.

L’esposizione si divide in due: una prima parte dedicata al prezioso apporto che le donne diedero al movimento partigiano; una seconda, nella sala Tematica alle immagini che illustrano i drammatici venti mesi di occupazione tedesca e nazi-fascista del Saluzzese e le storiche vicende della guerra partigiana nei territori ai piedi del Monviso (questa sezione è stata curata da Sergio Beccio per il Comune di Paesana). Ricorda luoghi, fatti e personaggi che ne furono i protagonisti, affiancati alla scelta di quelle donne coraggiose che hanno lottato contro il fascismo e il nazismo accanto ai Partigiani.

Donne che hanno prestato assistenza e supporto e fatto le staffette, ma che hanno anche saputo imbracciare le armi e rischiare la vita allo stesso modo degli uomini, spogliandosi del proprio ruolo di mogli e di madri amorevoli per poterne assumere uno più attivo per far fronte a quel tragico momento politico e contribuire anche loro alla liberazione dell'Italia dall'occupazione tedesca, all'abbattimento del fascismo, e alla nascita della Democrazia.

Ingresso libero.