La scultura “Alba” sarà illuminata: venerdì l'attesa prima accensione delle luci

In occasione dell’apertura della mostra “More than kids” di Valerio Berruti alla Fondazione Ferrero, la sera di venerdì 4 aprile, alle ore 20:15, la cittadinanza è cordialmente invitata all’accensione della nuova illuminazione della scultura “Alba” ad opera dell’artista albese in piazza Michele Ferrero. L’opera monumentale, donata alla città dalla famiglia Ferrero, sarà ora illuminata con strumenti ad hoc per far sì che splenda nella notte albese.

Questo intervento è reso possibile dalla collaborazione tra la Città di Alba, l'Associazione Commercianti Albesi e Banca d’Alba. L’illuminazione ideata e realizzata da Luigi Scaglia attraverso fari di ultima generazione, capaci di segmentare e “cucire” sulla statua il fascio di luce, permetterà una visione del tutto inedita.

Il Sindaco di Alba, Alberto Gatto ha dichiarato: “Questa scultura è un patrimonio della nostra città e come tale abbiamo voluto valorizzarla al meglio, seguendo l’input e i consigli di Valerio Berruti. Ora, grazie anche al prezioso contributo dell’Associazione Commercianti Albesi e di Banca d’Alba, “Alba” sarà illuminata con un fascio di luce disegnato apposta per lei, per permetterle di splendere durante la notte così come già splende nelle giornate di sole”.

Fabrizio Pace, Direttore dell’Associazione Commercianti Albesi, dichiara: “Partecipiamo con soddisfazione a questa realizzazione che valorizza uno dei luoghi più importanti della città, piazza Michele Ferrero, impreziosita dalla scultura di Berruti che è divenuta ormai una delle immagini albesi più note e veicolate”.

Il Presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia, dichiara: ”Siamo lieti di poter contribuire alla ulteriore valorizzazione di questa bellissima opera, impreziosendo piazza Michele Ferrero, il cui nome verrà per sempre celebrato dalla gente di Alba, Langhe e Roero”.