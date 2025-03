A Fossano è nato il “Patto Civico per la Granda”

Alberto Pettavino, consigliere comunale di Savigliano, guiderà il Comitato Promotore del "Patto Civico per la Granda".

Insieme a lui donne e uomini che hanno a cuore il futuro della provincia di Cuneo, alcuni dei quali già impegnati, a livello civico, nelle Istituzioni.

Una domenica mattina davvero intensa e partecipata (quasi 150 i presenti) al Castello Acaja di Fossano, dove si sono susseguiti gli interventi di tanti amministratori e che ha visto in platea imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato e delle professioni e tanti cittadini.

"Le buone idee non hanno colore e da questo presupposto oggi inizia il cammino comune di tante esperienze civiche - hanno spiegato dal podio i vari intervenuti - che sono già presenti nel cuneese.

Non ci sottrarremo né al dibattito pubblico né ai momenti elettorali ma non riteniamo di dovervi prendere parte ad ogni costo, ciò che riteniamo utile fare è provare a dare un senso di appartenenza a chi oggi non si sente rappresentato ed a chi intende, con spirito di servizio, mettersi in discussione per fra crescere le nostre comunità".

Molti i relatori, fra i quali anche l'assessore regionale Marco Gallo la cui candidatura in Regione è nata dalla esperienza civica come amministratore di Busca. Oltre a lui, i presidenti dei Consigli Comunali di Mondovì e Savigliano, Elio Tomatis e Piergiorgio Rubiolo, Consiglieri Provinciali, Sindaci e Consiglieri Comunali di tutta la Granda.

Ha chiuso la mattinata il Presidente della Provincia, Luca Robaldo.