Borgo San Dalmazzo: domani il Consiglio comunale straordinario

E' stato convocato per domani, martedì 1 aprile, alle 18 il Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo in seduta straordinaria e in seconda convocazione mercoledì 2 aprile alla stessa ora.

Tre dei dieci punti all'ordine del giorno sono stati presentati dai consiglieri di minoranza.

In aula il progetto per il Distretto del Commercio e l'iter procedimentale per la ristrutturazione del palazzo di via Garibaldi, oggetto di dibattito tra l'opinione pubblica.

La maggioranza si troverà a fare il punto sullo stato dell'arte a seguito dei fondi europei stanziati per la realizzazione del Distretto del Commercio, che dovrebbe includere a sua volta i due progetti su Largo Argentera di rifacimento del sottosuolo oltre che della parte superiore. E' quindi chiamata ad esporre la relazione presentata in altre sedi pubbliche sui contenuti della “Strategia Urbana d’Area (SUA)” del Monregalese e Basso Cuneese, se sono previste altre misure allo studio o interventi per sostenere il commercio locale.



I tagli alle Pubbliche Amministrazioni, imposti dall'ultima legge di Bilancio, colpiscono tutti i Comuni. Le minoranze di Borgo San Dalmazzo sono preoccupate e con questo ordine del giorno cercano nella maggioranza compattezza per lanciare un segnale e sensibilizzare gli organi di governo a rivedere la misura che secondo loro rischia di ridurre i servizi al cittadino, soprattutto dal prossimo anno. La domanda è: quali saranno gli effetti e le aree penalizzate e quanto?



Oltre a questi, all'ordine del giorno ci saranno anche:

1 - ratifica deliberazione della giunta comunale n. 28 del 13.02.2025 ad oggetto:" bilancio di previsione 2025 – 2027: variazione di bilancio ex articolo 175 comma 4 del t.u.e.l.”;

2 - ratifica deliberazione della giunta comunale n. 50 del 06.03.2025 ad oggetto: "bilancio 2025 – 2027: variazione ex articolo 175 comma 4“;

3 - ratifica deliberazione della giunta comunale n. 59 del 13.03.2025 ad oggetto: "bilancio di previsione 2025 – 2027: variazione ex art.175, comma 4“;

4 - approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) anno 2025;

5 - modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria;

6 - adozione aggiornamento del piano regolatore del cimitero – variante n° 7.