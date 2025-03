Cuneo, Boselli chiede una riunione urgente della conferenza dei capigruppo sul caso Fondazione Crc

Il “caso Fondazione” torna d’attualità nel dibattito politico cuneese.

L’acquisizione di documenti da parte della Guardia di Finanza di documenti nel municipio di Dronero e nella sede di via Roma della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo agita le acque della politica, che si interroga e vorrebbe saperne di più.

Come sempre, il primo a lanciare il sasso nello stagno è Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, il quale fa sapere di aver richiesto al presidente del Consiglio comunale di Cuneo, Marco Vernetti, la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo, invitando la sindaca a fornire informativa in merito.

“Riteniamo opportuno – scrive Boselli in una nota stampa – rendere partecipe il Consiglio comunale di una situazione che non può non preoccupare le istituzioni cittadine”.