A Boves un corso di formazione su democrazia e pace organizzato dall'Anpi

Per l'80 anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l'ANPI della Provincia di Cuneo organizza un corso di formazione "AGAIN, TOCCA ANCORA A NOI. DEMOCRAZIA, PACE, DIRITTI" per riflettere insieme ai giovani under 35 sui temi di attualità.

Venerdì l'inaugurazione con un una conferenza aperta a tutti sul tema dell'Etica aprirà il corso che si terrà a Boves dal 4 al 6 aprile.

Il 4 aprile alle ore 18, presso l'Auditorium Borelli, Carlo Petrini (sociologo, scrittore e fondatore di Slow food ), Beatrice Verri (Direttrice della Fondazione Nuto Revelli) e Gigi Garelli (direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della società civile di Cuneo) parleranno di Scelta, Resistenza ed Etica. L'etica ovvero il corretto agire di chi ha incarichi pubblici al fine della equa soddisfazione delle aspirazioni dei cittadini, ma anche l'agire di ognuno di noi verso la collettività.

Perché l'etica pubblica esiste solo nella relazione bidirezionale tra istituzioni e cittadini. 80 anni fa ci fu la Liberazione, grande atto di etica pubblica che ha ridato dignità ai singoli e alle istituzioni e ci ha regalato la Costituzione. Possiamo fare a meno di questa dignità e di questo regalo, smantellare quanto faticosamente costruito sul piano dei diritti e degli organismi internazionali e lasciarci trasportare in un clima dominato dall'odio, dalla paura e dalla logica dei rapporti di forza?

Se siamo arrivati al punto che i piani di guerra circolano su whatsapp, che ne è stato del patrimonio europeo del secondo dopoguerra che intendeva mettere fine alle guerre, superare lo stato nazione e la logica del più forte, quella di chi si prende ciò che gli pare trattando solo con chi ha altrettanta forza e ignorando tutto il resto, incluso il pianeta terra? Sapremo ritrovare il bandolo della matassa prima che sia troppo tardi?

Con il patrocinio del Comune di Boves, dell'ANPI regionale e del Comitato Resistenza e Costituzione."