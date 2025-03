Conferenza all'ITIS Delpozzo di Cuneo: “Il perito industriale. Gli impianti elettrici negli eventi”

Il 26 marzo 2025 l'Aula Magna dell'ITIS Delpozzo di Cuneo è stata il palcoscenico di un evento che ha avuto un impatto concreto sulla formazione degli studenti di Elettrotecnica. La conferenza dal titolo “Il perito industriale – Impianti elettrici negli eventi e concerti” ha offerto un’opportunità unica per entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, affrontando tematiche professionali in un ambito in continua evoluzione come quello degli impianti elettrici negli eventi.

Un'occasione di incontro con il futuro professionale

Organizzata dal Dipartimento di Elettrotecnica, la conferenza ha visto la partecipazione di esperti di alto calibro: il perito industriale Guasco Claudio, già presidente nazionale dell'Ordine dei Periti, e l'Ing. Luca Bernardi dello studio Staff Progetti. Con il loro intervento, hanno contribuito a rendere l'evento molto più di un semplice aggiornamento teorico, ma un vero e proprio momento di confronto diretto con le realtà professionali del settore.

Il Dirigente Scolastico Ivan Re ha aperto l'incontro, ribadendo l’importanza di eventi come questi, che permettono agli studenti di allargare gli orizzonti e capire in che direzione si stanno evolvendo le professioni legate all’elettrotecnica.

Dall’aula al mondo del lavoro: una panoramica sulle professioni del futuro

Il perito industriale Guasco ha esaltato il ruolo fondamentale che la figura del perito riveste nella società moderna, sottolineando in particolare i settori in crescita, come quello della sicurezza e della prevenzione incendi. Il suo intervento ha avuto una forte componente pratica, perché ha illustrato anche i cambiamenti normativi che hanno modificato le modalità di accesso alla professione, come l’obbligo di una laurea triennale, quinquennale o professionalizzante per diventare periti industriali, a partire dal 2024. Questo ha permesso agli studenti di capire come la formazione si stia adattando alle richieste del mercato e a un panorama professionale sempre più complesso.

Ma Guasco non si è limitato a parlare solo di norme e certificazioni: ha messo in evidenza come la professione del perito industriale stia evolvendo, con l’ingresso di nuove competenze legate all’Intelligenza artificiale, all’Ecosostenibilità e alla gestione dell’Energia. Un messaggio importante per gli studenti: le professioni del futuro non sono solo legate a competenze tecniche, ma richiedono anche una mentalità aperta all'innovazione.

Gli impianti elettrici negli eventi: tra sicurezza e innovazione

Il focus della seconda parte della conferenza è stato sugli impianti elettrici negli Eventi, una tematica che ha coinvolto gli studenti, molti dei quali si trovano ad affrontare la fase di avvio della loro carriera. L'Ing. Luca Bernardi ha portato la sua esperienza sul campo, analizzando come la sicurezza e le normative siano cruciali per garantire il buon funzionamento di impianti elettrici in occasione di manifestazioni e concerti. Ha sottolineato come anche un impianto che resta in funzione per poche ore deve rispettare le normative più stringenti per evitare rischi di incidenti.

Bernardi ha messo in evidenza un aspetto fondamentale: la necessità di personale altamente qualificato per l'installazione e la gestione di questi impianti. Questo non solo per garantire la sicurezza, ma anche per adattarsi a un settore che sta evolvendo velocemente, grazie anche alle nuove tecnologie.

L'importanza di confrontarsi con il mondo del lavoro

La conferenza si è conclusa con un sentito ringraziamento agli ospiti per la loro disponibilità e competenza e alla professoressa Durbano Cristina. Un particolare apprezzamento è stato rivolto anche agli studenti, che hanno dimostrato interesse e partecipazione, rivelando quanto sia importante per loro avere occasioni di dialogo diretto con i professionisti del settore, e riflettere sul proprio futuro professionale, acquisendo non solo conoscenze tecniche, ma anche consapevolezza delle sfide e delle opportunità che li attendono. La conferenza ha ribadito che, nel mondo dell’elettrotecnica, la formazione continua, la sicurezza e la capacità di adattarsi ai cambiamenti sono la chiave per un futuro di successo.