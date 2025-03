Conoscere la borsa: ottimi piazzamenti per gli istituti della provincia di Cuneo

Il team 2joysandhope dell’ITC Bonelli di Cuneo (composto da Letizia Emanuela Bianco, Letizia Riberto e Sofia Bressy, seguite dagli insegnanti Paola Castellino, Antonella Isoardi e Giancarlo Oggero) e il team “WAN” del Liceo “Peano Pellico” di Cuneo (composto da Nicolò Bessone, Alessandro Cutellè e Walid Taljaou, seguiti dalla docente Ada Origlia) si sono posizionati al sesto e settimo posto nella classifica nazionale di Conoscere la Borsa, il progetto europeo di educazione economica e finanziaria promosso in provincia di Cuneo da CRC Innova e sostenuto dalla Fondazione CRC.

Ottimi piazzamenti dei team della provincia di Cuneo anche nella classifica Italia “Sostenibilità”, con piazzamenti al terzo, quarto e quinto posto per il team THE WOLFS OF EINAUDI (composto da Paolo Manissero e Alexandro Rusu, seguiti dai docenti Pietro Randazzo ed Emmanuel Militello) dell’IIS “Einaudi” di Alba, il team “Iazza” (composto da Jacopo Binino, Giuliano Fusta e Alessio Marchionni, seguiti dai docenti Giancarlo Oggero, Paola Castellino e Antonella Isoardi) dell’ITC “Bonelli” di Cuneo e il team INVESTITRICI ALLO SBARAGLIO (composto da Yashashvi Kanwar e Alice Hu, seguiti dai docenti Livia Ricchiardi e Laura Fina) dell’IIS “Denina” di Saluzzo.

Per l’edizione 2024-25, la provincia di Cuneo ha visto l’adesione di 17 istituti di secondo grado (Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi” di Alba, Liceo “Da Vinci” di Alba, Istituto d’Istruzione Superiore “Guala” di Bra, Istituto d’Istruzione Superiore “Velso Mucci” di Bra, Liceo “Giolitti Gandino” di Bra, Istituto Tecnico Industriale “Delpozzo” di Cuneo, Liceo “De Amicis” di Cuneo, Liceo “Peano Pellico” di Cuneo, Istituto d’Istruzione Superiore “Grandis” di Cuneo, Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli” di Cuneo, Istituto d’Istruzione Superiore “Vallauri” di Fossano, Istituto d’Istruzione Superiore “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì, Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì, Istituto d’Istruzione Superiore “Denina” di Saluzzo, Liceo “Bodoni” di Saluzzo, Istituto d’Istruzione Superiore “Arimondi Eula” di Savigliano e Istituto Tecnico Industriale “Rivoira” di Verzuolo) con la partecipazione di oltre 1.150 studenti suddivisi in 384 team, che si sono misurati a livello europeo con oltre 100 mila ragazze e ragazzi per quattro mesi impegnate a testare, attraverso una simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie di investimento. I team meglio classificati dei 17 istituti cuneesi sono stati premiati venerdì 28 marzo, in occasione del Meeting locale di Conoscere la Borsa che si è svolto a Cuneo.

“Conoscere la Borsa si conferma come iniziativa formativa di grande valore, capace di offrire alle giovani generazioni occasioni inedite per approfondire l’economia e l’attualità. Nelle venti edizioni promosse finora in provincia di Cuneo, il progetto ha coinvolto oltre 17 mila studenti delle scuole superiori” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Un risultato davvero importante, possibile solo grazie alla preziosa collaborazione dei tanti docenti che mettono a disposizione la loro passione e la loro conoscenza”.

“Questa iniziativa, che vede ogni anno una grande partecipazione da tutta la provincia, propone la stimolante partecipazione al contest nazionale a cui si affiancano, nei quattro mesi di progetto, numerose occasioni di formazione online e in classe, realizzate in collaborazione con Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e con l’agenzia formativa Tax 1729” aggiunge Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “Al di là dei risultati conseguiti nella classifica finale, il format consolidato di Conoscere la borsa è capace di coinvolgere e interessare gli studenti, contribuendo a sviluppare in loro un rapporto informato e responsabile con il denaro” conclude Elvio Chiecchio, consigliere di CRC Innova.

IL PERCORSO DI CONOSCERE LA BORSA

Conoscere la Borsa, la più grande piattaforma europea dedicata all’educazione finanziaria, è promossa a livello europeo dall’European Savings and Retail Banking Group (ESBG) e in Italia dall’ACRI. A ogni squadra partecipante viene assegnato un capitale virtuale di 50 mila euro, da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali borse europee: la simulazione si è svolta su un portale web dedicato. Gli studenti, supportati da formazioni on line curate dall’Agenzia Taxi 1729, incontrano in classe operatori economici e finanziati in un percorso curato da FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) Le informazioni complete su Conoscere la borsa anche alle pagine https://www.acri.it/conoscere-la-borsaacri/ e https://crcinnova.it/i-progetti/conoscere-la-borsa/