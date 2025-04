Piccoli chef e registi preparano i "fuaset", dolce tradizionale di Sanfrè

Hanno cucinato i “fuaset”, i tipidi dolci che si mangiano a Sanfrè nel periodo pasquale, e loro stessi hanno ripreso con telecamere e microfoni tutte le fasi della preparazione: sono gli alunni della scuola dell'infanzia di Sanfrè (parte dell’Istituto Comprensivo “Aprino” di Sommariva Bosco), che mercoledì 26 marzo scorzo hanno seguito questa particolare lezione di cucina tenuta dalla signora Maria Busso nell’ambito del progetto "Web TV", promosso dalla Fondazione Enrica Amiotti.

Con grande entusiasmo e curiosità, i piccoli cuochi hanno seguito le sapienti indicazioni della signora Maria, dando forma all’impasto con le mani per ricavare la tipica forma a quattro punte del dolce tradizionale sanfredese.

L'incontro non è stato solo un'opportunità per apprendere una tradizione culinaria locale, ma anche un’occasione di condivisione e di crescita per i bambini, che hanno potuto lavorare insieme e divertirsi in un ambiente di apprendimento creativo. Un’esperienza che ha sicuramente lasciato un segno nel cuore dei piccoli partecipanti e che ha valorizzato una tradizione del territorio, rendendola viva e accessibile anche alle nuove generazioni.

Un ringraziamento speciale alla signora Maria Busso della frazione Motta di Sanfrè, alla collega Valentina Brizio per la disponibilità durante le riprese dell’esperienza e alle famiglie dei bambini, sempre collaborative e accoglienti verso le proposte delle insegnanti.