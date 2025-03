Calcio femminile: pari con l'Academy Pavia per la Freedom FC Women, al "Fortunati" finisce 1-1

La Freedom FC Women esce dallo Stadio “Fortunati” con un pareggio: le biancoblu, avanti grazie a Zanni e riprese nel giro di 6’, non sfondano con l’Academy Pavia e devono accontentarsi con rammarico di un punto che, sostanzialmente, non modifica nulla in classifica dopo la ventiquattresima giornata di Serie B.

LA CRONACA - La prima chance è ospite al minuto 8: grande cavalcata a sinistra di Bison che va quasi sul fondo infilandosi fra due avversarie, colpendo a giro, palla fuori di poco.

Al 13’ Maffei crossa da destra, rovesciata bella stilisticamente proprio di Bison, bloccata senza troppi problemi da De Bona. La miglior verve iniziale delle piemontesi viene premiata al 19’: Franco apre bene a sinistra per lo scatto di Semanova che penetra in area e, sull’uscita del portiere, serve sotto porta per Zanni che insacca, 0-1. La Freedom, però, ha il demerito di non saper gestire e mantenere sui propri binari il match, il Pavia Academy ne approfitta: al 25’ Galdini su punizione dalla trequarti sinistra scodella trovando sul secondo palo Bianchi che anticipa tutti e fa 1-1.

Le cuneesi si rimettono a fare la gara, senza però trovare spazi nel resto del primo tempo, trovando un ordinato muro pavese. Ad inizio ripresa Ardizzone inserisce Harvey per Maffei e, dopo soli 7’ dall’avvio, Adugbe per Micheli, provando a spingere. Il leitmotiv del match non cambia, con pochi varchi a disposizione: al 62’ ci prova, al volo in mischia Demaio, mancando il bersaglio; al 63’ Adugbe lavora un bel pallone scaricando a destra per Harvey che cross: palla interessante, sulla quale nessuno ci arriva in area piccola. Dentro anche Aime e Coda, alla ricerca dello spunto vincente, ma così non è: gioco spezzettato e spazi chiusi fino alla fine. Termina 1-1: ora sosta per le nazionali, la Freedom FC Women tornerà in campo domenica 13 aprile (ore 15) quando ospiterà al “Paschiero” il Chievo

FREEDOM FC WOMEN-PAVIA ACADEMY 1-1

Reti: 19’ Zanni (F), 25’ Bianchi (P)

PAVIA ACADEMY (4-3-1-2): De Bona, Aversa (51’ Paglia), Demaio, Bianchi, Dugo; Venturini, Modesti, Casini (87’ Terni); Galdini (80’ Uzqueda), Corda, Lazzari. A disp. Giordano, Lauzi, Alborghetti, Peri, Cigallino, Pollillo. All. Cassaro.

FREEDOM FC WOMEN (4-1-3-2): Korenciova, Maffei (45’ Harvey), Brscic, Stankova, Giuliano; Franco (66’ Fracaros), Zanni, Dicataldo (77’ Coda), Bison (77’ Aime); Semanova, Micheli (52’ Adugbe). A disp. Nucera, Marenco, Imperiale, Borello.

Arbitro: Cortese di Bologna (Perri di Lamezia Terme e Lavarra di Cosenza)