La centallese Elisa Piccino centra l'oro nella qualificazione nazionale di Apnea di Lodi [VIDEO]

Ancora una brillante prestazione per Elisa Piccino, atleta centallese della Mondovì Sub che, al 4° Trofeo Sporting Lodi Apnea, gara di qualificazione nazionale di apnea, con la misura di 125 metri nella specialità dinamica con pinne, percorsi in 1’ 54” 29, centra l’oro nella 1^ categoria e ottiene il passaggio in categoria elite.

L’apnea dinamica con pinne è una specialità indoor che nella sezione femminile è suddivisa in 4 categorie: esordienti, dove si gareggia su una distanza massima di 50 metri, 2^ categoria, dove si gareggia sui 75 metri, 1° categoria, fino a 125 metri, che quando vengono raggiunti consentono il passaggio in elite, dove si gareggia su distanze libere, confrontandosi con le migliori atlete nazionali.

Elisa ha intrapreso l’attività apneistica quattro anni fa in Mondovì Sub, ottenendo i brevetti di primo, secondo e terzo grado. Nel 2023 ha iniziato a gareggiare ed ora fa parte del team agonistico monregalese, allenandosi con il resto del gruppo presso la piscina comunale di Mondovì il martedì ed il giovedì sera.

Per lei si è trattato dell’ultima gara stagionale, in quanto il prossimo impegno sul quale si concentrerà sarà il corso di Istruttore Nazionale di Apnea Indoor che si terrà a Mondovì dal 10 al 12 maggio prossimi, grazie all’organizzazione della Mondovì Sub..

QUI SOTTO IL VIDEO DELLA GARA CHE È VALSA L'ORO ALL'ATLETA CENTALLESE: