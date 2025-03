Percorsi guidati organizzati, visita del Vescovo e grande partecipazione alla mostra ‘Libera Azione’ dedicata a Umberto Mastroianni a Cuneo

Il successo della mostra ‘Libera Azione’, dedicata a Umberto Mastroianni ed al suo capolavoro, il Monumento alla Resistenza di Cuneo, ospitata nelle sale di Palazzo Samone ed allestita dall’Associazione Insieme con l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e le A.C.L.I., conta numerose visite guidate organizzate da scuole e da gruppi provenienti da tutta la provincia.

Nella scorsa settimana si sono susseguite alcune classi dell’istituto ‘Mons. Andrea Fiore Sacra Famiglia’ di Cuneo, di Fondazione Azzoaglio Best Education.

Poi, nella giornata di venerdì, ha visto una significativa affluenza di visitatori: tra queste, una folta “squadra” di oltre sessanta persone, accompagnate da Don Andrea Beretta della Diocesi di Fossano.

Questo gruppo, formato da over 65, si è costituito durante la pandemia da Covid-19 con l’intento di offrire reciproco supporto e compagnia. Dopo l’emergenza sanitaria, i suoi membri hanno iniziato ad organizzare attività culturali e ricreative con cadenza settimanale, e la visita alla mostra si è inserita all’interno di queste iniziative. Hanno inoltre preso parte alla visita una ventina di membri dell’Unidea di Mondovì, l’Università della Terza Età monregalese, interessati all’esposizione ed alle opere di Mastroianni. Particolarmente significativa è stata la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo di Cuneo e Fossano, Monsignor Piero Delbosco, il quale nel suo saluto ai presenti ha sottolineato l'importanza di mostre come questa, realizzate in una location esclusiva, per coltivare il ricordo, attualizzando i valori fondativi della nostra comunità.

I partecipanti sono stati accompagnati in gruppi attraverso percorsi guidati, che hanno permesso loro di approfondire l’universo artistico di Umberto Mastroianni e di comprendere il valore simbolico e storico del Monumento alla Resistenza.

Ricordiamo che la mostra ‘Libera Azione’ rimarrà aperta fino al 30 aprile, con orari di visita dal venerdì alla domenica dalle 15:30 alle 19:00.