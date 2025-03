Volley D/M. I cadetti del VBC Mondovì tornano da San Mauro Torinese con 3 importantissimi punti

Importantissimo successo esterno per i cadetti del VBC Mondovì, che piegano il S. Mauro Torino per 3-0 (25-19,25-21,25-22) al termine di una gara giocata decisamente bene, conquistando in tal modo il settimo successo stagionale e facendo un passo probabilmente decisivo nella lotta per la salvezza. Infatti, grazie alla conquista di questi 3 preziosissimi punti, i monregalesi salgono a quota 23, raggiungendo al settimo posto il Val Chisone, a +4 sul Kolbe Torino e sul S. Paolo Torino, a +5 sul S. Mauro Torino, a +6 sul Lasalliano Torino ed a +7 sull’ Alba.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Fichera in banda, Leandro e Morello al centro, Gasco libero, con inserimenti di Chessa ed Introzzi al servizio, capitan Verra e Bergalla.

Nel primo set i cadetti monregalesi partono un po’ contratti e vanno sotto 9-5, poi si sciolgono e prima pareggiano sull’ 11-11, poi allungano 16-12, quindi si portano sul 21-18 ed infine chiudono 25-19, mentre entra Chessa in battuta.

Nella seconda frazione vi è un po’ di equilibrio sino al 5 pari, poi i monregalesi cambiano passo e vanno via, portandosi prima sul 12-8, poi sul 18-14, quindi sul 21-17. I locali provano una reazione e si riportano sino a -2 (21-23), ma i monregalesi non perdono la necessaria lucidità e mettono a terra i due punti decisivi per il definitivo 25-21.

Nel terzo set vi è sostanziale equilibrio sino al 12 pari, poi il S. Mauro allunga e si porta sul 17-14. Dentro Verra e Bergalla per il doppio cambio ed Introzzi in battuta (per lui anche un ace) ed i monregalesi reagiscono, ottenendo prima la parità sul 17 pari, poi allungano, portandosi prima sul 20-18, poi sul 23-20, quindi chiudono 25-22, mentre entra anche Chessa in battuta.

Sabato i cadetti monregalesi ospiteranno al PalaItis il Val Chisone, che si trova appaiato a loro: una ghiotta occasione per cercare di conquistare l’m ottava vittoria stagionale.