Nicole Bracco conquista in rosa la tappa di Castiglion Fibocchi, in Toscana

Domenica 30 marzo 2025, è stata la volta della seconda frazione del Trofeo Rosa 2025 per le donne Esordienti e Allieve di ciclismo su strada, la Coppa Raggio di Sole di Castiglion Fibocchi (Arezzo).

È stata nuovamente la saviglianese Nicole Bracco della S.C. Cesano Maderno ad imporsi sul traguardo di questa tappa regalando al pubblico toscano uno sprint regale, dominato in maniera incontrastata negli ultimi 250 metri di gara.

Un circuito molto selettivo che si snodava su di un percorso panoramico tra le colline del Chianti caratterizzato da una salita con pendenza a doppia cifra in prossimità del traguardo e da due altre asperità meno impegnative da ripetersi in totale per 3 volte. Ma l’elemento determinante della gara riservata alle esordienti donne non è stata la salita, come tutti si attendevano, bensì la presenza di un forte vento contrario che ha messo a dura prova tutte le ragazze. Delle circa 70 partenti, infatti, solamente 36 hanno portato a termine la competizione facendo segnare una velocità media di ben 34,266 km/h.

La formazione brianzola con le sue atlete ha controllato la gara sin dai primi chilometri con lucidità e prudenza senza lasciar spazio ai vari tentativi di fuga, tra i quali spicca di nota l'attacco in salita della campionessa italiana uscente Sveva Bertolucci (15-esima sul traguardo) che sull'ultima tornata ha tentato invano l'affondo, prontamente ricucito da una attentissima Nicole Bracco. L'arrivo con un lungo sprint a ranghi ristretti di circa una trentina di unità ha visto proprio la maglia rosa conquistare il traguardo della Coppa Raggio di Sole 2025.

Degno di nota il risultato della compagna di Nicole, Aurora Cerame, che conquista la quinta piazza nelle Esordienti Donne del primo anno. Tra le Allieve significativi i piazzamenti al quarto e quinto posto delle "Cesanine" Emma Colombo e Carlotta Ronchi.

Il simbolo rosa del primato rimane quindi in terra saviglianese, prossimo appuntamento domenica 6 aprile in Lombardia a Legnano (Milano) con la terza frazione del Trofeo Interregionale di ciclismo femminile.