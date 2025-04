Agricoltura, Bergesio (Lega): al via iter decreto di legge per tutelare tartufo

"Al via in Senato l’iter del ddl della Lega per tutelare la filiera del tartufo. Da 40 anni si attende una nuova legge a livello nazionale per regolamentare il settore: con questa norma intendiamo valorizzare le attività legate alla cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, che sono tra i prodotti più pregiati dell’agricoltura italiana. Il testo propone quindi una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, tenendo conto della necessità di una semplificazione strutturale e di una condivisione degli iter autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli di poter operare, ciascuna in base alle competenze che gli sono attribuite, con maggiore efficacia a tutela del patrimonio tartufigeno nazionale. Stiamo parlando infatti di un settore strategico per l’economia di molte aree rurali, anche marginali, del nostro Paese, con giro di affari di oltre 200 milioni di euro l’anno e una varietà di specie apprezzate sia a livello nazionale che internazionale. Il testo, su cui hanno dato importanti contributi sia il MASAF e che le associazioni più rappresentative del settore, intende quindi potenziare la filiera, anche a livello di export, valorizzando un prodotto-simbolo del made in Italy agroalimentare”.

Così il senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura.