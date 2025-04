Vinitaly 2025, Varrone (Cia Cuneo): «Fiduciosi nei segnali di ripresa, le nostre aziende presenti in forza, chi sa fare bene il vino avrà sempre un mercato»

«Siamo fiduciosi che dal Vinitaly di quest’anno vengano segnali positivi per il mondo del vino. La manifestazione sta rivolgendosi con attenzione non solo al tradizionale mercato dell’Occidente, ma anche a quello dell’Est. Dopo gli ultimi anni della contrazione, ci aspettiamo dei segnali di ripresa. A Verona verrà presentato uno studio che smentisce gran parte dell’immaginario comune secondo cui le nuove generazioni sarebbero disinteressate al vino, dimostrando, al contrario, come Millennials (tra i 28 e 44 anni) e GenZ (dalla legal drinking age ai 27) rappresentino la terra promessa del ricambio generazionale sul fronte dei consumi premium, una tendenza ancora in buona parte fuori dai radar del vino italiano. In più, c’è la crescita esponenziale dell’enoturismo, un fenomeno con ricadute di notevole interesse per l’economia delle aziende vitivinicole e del territorio».

Così il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone, alla vigilia della partenza delle aziende vitivinicole piemontesi per Vinitaly 2025, la più importante manifestazione del settore in Italia, in calendario dal 6 al 9 aprile a Verona.

«Le aziende vitivinicole di Cia Cuneo - continua Varrone - rappresentano come al solito una presenza preponderante non soltanto nell’ambito Cia, ma a livello generale dello stesso Piemonte. Almeno una cantina su cinque, tra quelle piemontesi a Vinitaly, è targata Cia Cuneo. Una forza che balza agli occhi nel Padiglione Piemonte, come negli spazi dei Consorzi e negli stand delle singole aziende, a dimostrazione della qualità dei nostri professionisti del vino, peraltro sempre ai primi posti anche nelle graduatorie delle eccellenze nazionali. Anche per questo, c’è fiducia: chi sa fare bene il vino, avrà sempre un mercato».