Bocce, A2: bene i play off del volo per l'Auxilium Saluzzo

Luci ed ombre in questo fine settimana agonistico, della Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine. Per la specialità volo, nel primo incontro relativo alla fase di promozione (play off),l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, risponde presente, vincendo per 13 a 11, contro Pozzo Strada Torino. Incontro equilibrato, con i saluzzesi che sono riusciti a piazzare i colpi vincenti, nel terzo turno, con i successi della terna, con Graziano Macario, Carlo Barale, e Nicolò Buniva,e con la coppia formata da Corrado Salusso e Gabriele Parena. Prossimo avversario, sabato 5 aprile, l’Albese, in trasferta ad Alba.

Nella serie A femminile, il team saluzzese, in formazione rimaneggiata, subisce due sconfitte in trasferta: sabato 29 marzo contro la capolista Noventa 2 a 22, e domenica 30 marzo, contro le friulane del Buttrio per 6 a18. La regular season del torneo rosa, si chiuderà questo prossimo fine settimana, con la compagine saluzzese ( fuori dai giochi per i play off scudetto), giocare in casa, al bocciodromo saluzzese, sabato 5 aprile, alle ore 14,30 contro Cussignacco, e domenica 6 aprile , alle ore 9,00, contro Spilimberghese.

Nel campionato di under 15, si è conclusa la fase di qualificazione regionale: l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, vincendo per 14 a 0 contro Pertusio, conclude al secondo posto, ed accede alla fase interregionale, in programma domenica 27 aprile a Centallo. Domenica 6 aprile, alla Bocciofila Sangiorgese, inizia la fase regionale del campionato di società under 12: al mattino il club saluzzese osserverà il turno di riposo, mentre nel pomeriggio, sarà impegnato contro l’Enviese. Mercoledì 9 aprile, alle ore 20,45, inizia al bocciodromo saluzzese, il torneo notturno a coppie, con finale che si giocherà il 14 maggio.

Per la specialità petanque, nella serie A, la formazione di Pietro Fornetti, perde il derby contro la Costigliolese, per 8 a 14. La classifica, posiziona il club saluzzese, al penultimo posto in classifica; serve una scossa per allontanarsi dalla zona retrocessione, a partire da sabato prossimo 5 aprile, in trasferta, contro il Muller di Bordighera.

Nel campionato di promozione femminile, le giocatrici di Franco Vottero, raccolgono un punto, nel doppio impegno di campionato: dopo aver perso per 5 a 7 contro la Biarese, l’Auxilium pareggia 6 a 6, contro la Borgonese. Si ritornerà a giocare in questa competizione regionale, domenica 13 aprile, con sede di gioco, la Bocciofila Auxilium ; le saluzzesi incontreranno al mattino la capolista Bisalta, ed al pomeriggio Madonna delle Grazie.

Nella selezione provinciale ai campionati italiani a terne di categoria C, che si è giocata al bocciodromo saluzzese, si qualificano due formazioni targate, Auxilium:Aldo Dedominici, Giulio Decostanzi ed Antonello Dedominici, vincitori della selezione, e Lorenzo Dutto, Daniele Canavese e Francesco Occhionero.