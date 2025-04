Val Tanaro Rugby: festa del rugby per i Cinghialotti

Amanti del rugby e sostenitori dei nostri giovani atleti, segnate questa data sul calendario! Sabato 5 aprile, a partire dalle ore 10, il campo in Località San Cassiano 75 a Farigliano si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per celebrare lo sport, l'amicizia e il divertimento.

Sarà una giornata speciale dedicata alle categorie Under 10 e Under 8, durante la quale i nostri Cinghialotti si sfideranno con grande grinta e passione contro altre squadre della provincia. Avremo il piacere di ospitare gli amici di:

Alba Rugby

Fossano Rugby

Cuneo Pedona Rugby

Un'occasione imperdibile per vedere i nostri piccoli campioni in azione e per sostenere il rugby giovanile. Portate tutta la famiglia, gli amici e tanta energia per applaudire i nostri Cinghialotti!

Oltre alle partite, ci sarà spazio per il divertimento e per condividere momenti di allegria tutti insieme.

Non importa se siete grandi esperti di rugby o nuovi appassionati, l'importante è essere presenti per vivere questa festa dello sport.

Vi aspettiamo numerosi... non mancate!