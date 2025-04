Atletica: doppio titolo regionale nel campionato Gold di Artistica per la Cuneoginnastica

Domenica 30 marzo si è tenuta a Torino la seconda prova del Campionato Individuale Allieve GOLD della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI). La prima ginnasta cuneese a scendere in campo gara è Greta Cozzolino (classe 2015), che partecipa al campionato allieve 2.

Una splendida prova, che parte al volteggio, dove la giovane atleta prende punteggi molto alti grazie a due salti esplosivi. A parallele porta a termine un esercizio pulito e preciso, così come al cinghietto. È poi il turno della trave, dove ottiene un incredibile 18.300 con salti di notevole difficoltà. Conclude la gara a corpo libero, dove riesce ad esprimersi al meglio sia nell'artisticità che nella potenza dei salti. Ottiene il primo posto di giornata, migliorando il punteggio della precedente prova di ben due punti, e il titolo di Campionessa Regionale Gold per il secondo anno consecutivo.

Nel secondo turno di gara è la giovanissima Anastasia Dotta (classe 2016) ad affrontare il campo gara.

Inizia la competizione a trave, attrezzo molto difficile da gestire, soprattutto quando è il primo. purtroppo qualche imprecisione di troppo, dovuta all'emozione e al breve periodo di stop da cui era appena rientrata, non permettono di portare a termine un esercizio pulito. Ma la nostra Anastasia non demorde e tira fuori il carattere giusto per rimediare all'errore commesso. Un buon esercizio al corpo libero, due salti perfetti al volteggio e una parallela impeccabile risollevano questa gara al meglio. Chiude la gara al quattordicesimo posto in un campionato molto competitivo e numeroso.

Ultima ginnasta in gara in questa giornata è la veterana Sophia Delfino, classe 2013. Dopo i successi della prima prova, torna in campo gara determinata a dare ancora una volta il massimo. Inizia la gara al cinghietto, dove porta a termine un esercizio pulito e preciso. A trave ottiene un fantastico 17.700, il più alto tra le allieve 4. A corpo libero esplosività e artisticità la contraddistinguono, mentre a volteggio porta un ottimo Tsukahara e un buon Yurchenko, nonostante un risentimento al tallone, che non le permette di esprimersi al suo meglio. Conclude la gara con una parallela precisa e pulita. Si aggiudica la medaglia di bronzo di giornata e il titolo di Campionessa Regionale Gold 2025.

"Non potevamo chiedere di meglio da questa seconda prova" commentano le tecniche che seguono le ginnaste in palestra. "Siamo molto orgogliose di questi risultati e sicure che tutte le ginnaste potranno riservarci ancora delle bellissime sorprese in futuro".