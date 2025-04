A Barge e Bagnolo banchetti informativi sulla possibilità di effettuare visite intramoenia pagando solo il ticket

Anche a Barge e Bagnolo, lo scorso sabato 29 marzo, il Circolo Infernotto del Partito Democratico ha organizzato banchetti informativi su una legge nazionale del 1998 che prevede la possibilità per i cittadini vittime delle vergognose liste di attesa (purtroppo ormai divenute normalità) di usufruire di visite intramoenia nei tempi della ricetta medica, pagando solo il ticket dovuto.

Anche se effettuati non in giorni di mercato, i banchetti ( al mattino a Bagnolo e il pomeriggio a Barge) hanno avuto una buona affluenza di persone che hanno apprezzato l’iniziativa.

Si spera di poter organizzare anche uno sportello informativo sul territorio che possa aiutare le persone in difficoltà, vista la non semplice burocrazia per ottenere ciò che è un diritto.