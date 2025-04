A Roddino si investe in cultura e futuro con il progetto "Insieme per crescere"

A Roddino, tra le colline più autentiche delle Langhe, la comunità si stringe attorno a un progetto che ha il sapore della speranza e della cura. Si chiama “Insieme per Crescere” ed è molto più di una rassegna di attività: è un percorso pensato per ridare centralità alle famiglie, creando occasioni di incontro, gioco e ascolto tra genitori e figli, in un contesto che vuole resistere al rischio dell’isolamento e dello spopolamento.

Il progetto prende il via domenica 6 aprile alle 16.30 nel Salone Parrocchiale, con una lettura teatralizzata dal titolo “Vorrei essere un fiore”, a cura del Collettivo Scirò e dell’attrice e pedagogista Daniela Febino. L’incontro, pensato per bambini dai cinque anni in su, sarà seguito da un laboratorio pratico e sarà aperto a tutta la popolazione. Un secondo appuntamento, dal titolo “Il sole e il vento”, è previsto per sabato 31 maggio, sempre alle 16.30, con la stessa formula narrativa e partecipativa.

Nel frattempo, anche i piccolissimi da 0 a 4 anni avranno il loro spazio dedicato grazie a un ciclo di incontri guidati dalla neuropsicomotricista Elisabetta Bernocco. Le attività, che si svolgeranno il sabato mattina presso la Biblioteca di via Marconi 12, propongono un viaggio fatto di fiabe sonore, musica e manualità, dove il gioco diventa un’occasione per stare insieme lontano da schermi e tecnologia.

Il progetto, che si estenderà anche all’autunno, coinvolgerà infine la psicologa Marta Pelitti con un ciclo di incontri destinati a genitori e figli adolescenti, per creare spazi di confronto tra generazioni e affrontare con consapevolezza le sfide educative contemporanee. A supervisionare l’intero percorso è la psicologa Giulia Tavilli, che ha curato ideazione, progettazione e coordinamento dell’iniziativa al fianco dell’amministrazione comunale.

"Forti del senso di appartenenza e solidarietà roddinese, siamo mossi dal desiderio di creare un nuovo senso a questi luoghi", commenta il sindaco Marco Andriano, sottolineando come il progetto rappresenti un investimento culturale e sociale per tutta la cittadinanza. "Vogliamo creare le condizioni per contrastare lo spopolamento e favorire la nascita di nuove realtà comunitarie, culturali ed economiche. La strada passa dal benessere delle persone e delle relazioni, e da uno sguardo condiviso sul futuro."

Sostenuto dalla Fondazione CRC e dal Consorzio Socio Assistenziale Langhe e Roero, “Insieme per Crescere” entra così a far parte del già vivace calendario culturale di Roddino, dando corpo a una visione in cui incontro, ascolto e partecipazione diventano strumenti concreti per abitare il presente in modo più umano.