Al via la seconda edizione del progetto P.U.O.I.: candidate 46 nuove famiglie della Granda

Il 13 gennaio segna l'avvio della seconda edizione del progetto P.UO.I. Percorsi Opportunità Istruzione, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. P.U.O.I. è un’iniziativa innovativa finalizzata a contrastare la povertà educativa minorile, migliorando il livello di istruzione di 100 ragazzi/e tra gli 11 e i 16 anni residenti a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì.

L’azione di promozione di questa seconda edizione nella Provincia di Cuneo ha visto l’intercettazione di 450 ragazzi/e, frequentati la seconda media in diverse scuole.

Le candidature si sono aperte nel mese di novembre 2024 e il 20 gennaio 2025 sono stati pubblicati i risultati delle graduatorie: i nuclei familiari che per i prossimi 3 anni avranno la possibilità di intraprende il percorso P.U.O.I. saranno 19 nel comune di Cuneo, 12 nel Comune di Alba, 11 nel Comune di Bra e 4 nel Comune di Mondovì.

I nuovi partecipanti sono stati invitati a prendere parte a un primo incontro di benvenuto, durante il quale sono stati illustrati e descritti gli step del progetto di risparmio familiare condiviso: la fase burocratica, legata all’apertura dei conti correnti e alla procedura di risparmio; la fase rivolta all’accompagnamento delle famiglie verso la definizione degli obiettivi educativi e di crescita dei loro figli e la fase dedicata all’orientamento per la scelta della scuola superiore, che vedrà la presenza e il sostegno di un’educatrice-orientatrice.

Si evince come il progetto P.U.O.I. non si ferma alla prassi legata al risparmio economico, ma incorpora anche i temi legati all’educazione finanziaria e all’orientamento scolastico. Il successo dell’ingaggio delle nuove famiglie sul territorio di Cuneo è frutto di un’azione sinergica tra diversi attori del territorio che, a diverso titolo, collaborano alla divulgazione delle iniziative del progetto e alla individuazione dei potenziali beneficiari.

In particolare, si ringraziano i cinque Istituti Comprensivi del Comune di Cuneo (IC Borgo San Giuseppe, IC Oltrestura, IC Corso Soleri, IC Via Sobrero, IC Viale Angeli); le parrocchie (San Paolo, Donatello-Gramsci, Cuneo nuova, Cuneo centro, Cuneo storica, Oltrestura, Oltregresso e San Rocco Castagnaretta); la Caritas di Cuneo e l’Associazione San Vincenzo per il prezioso contributo nella promozione delle locandine e degli incontri informativi legati al progetto.

Unitamente, è fondamentale la partecipazione dei seguenti attori: il settore socioeducativo del Comune di Cuneo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, gli spazi aggregativi per minori (Pulce d'pulce, San Paolo, Borgo San Giuseppe, Casa del quartiere Donatello, Salesiani, Cerialdo), il doposcuola Cuore Immacolato, l’Associazione giovanile Tommasini, la compagnia “Melarancio” e il CSI di Cuneo.

Per i territori di Alba e di Bra le azioni di promozione del progetto sono state simili e si sono strutturate in due fasi: dapprima, nei mesi di ottobre e novembre, sono state distribuite locandine agli studenti, successivamente sono state informate le famiglie tramite l’utilizzo del registro elettronico e la divulgazione di materiale informativo dedicato. Oltre a coinvolgere segreterie e dirigenti scolastici, è stata realizzata una mappatura del territorio per identificare le organizzazioni che potessero intercettare le potenziali famiglie interessate al progetto. A seguito di questo lavoro, si è tenuto un incontro con le operatrici e gli operatori di tutti i doposcuola di Alba e Bra chiedendo di promuovere presso le famiglie di loro conoscenza il progetto e consegnando loro materiale informativo.

In seguito, sono stati fatti ulteriori passaggi e incontri con gli insegnanti dei centri CPIA di Alba e Bra, gli educatori del Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, i volontari dei centri di ascolto territoriali della Caritas di Alba e di Bra e varie associazioni del territorio.

Contemporaneamente è stata organizzata una promozione online e cartacea tramite i canali social degli Informagiovani di Alba e Bra e la pubblicazione di alcuni comunicati stampa tramite i giornali locali.

Nel contesto di Mondovì, il successo nel raggiungere le famiglie è stato ottenuto grazie a una strategia che ha visto le scuole come primo canale di comunicazione, e a una successiva azione congiunta del Comune e delle realtà associative locali.

Prezioso è stato anche il contributo della Caritas, San Vincenzo, Mondoqui e il Caffè sociale, il SAI, il CSSM con gli assistenti sociali e l'educativa territoriale che hanno accolto l'invito a conoscere e a promuovere il progetto alle famiglie da loro conosciute.

Nella seconda edizione, oltre alla promozione tramite le scuole, il volantinaggio, l’organizzazione di una serata di presentazione del progetto e di riattivazione della rete, il Comune di Mondovì, nella figura dell'Assessore Botto, ha partecipato insieme alle educatrici del progetto alla realizzazione di due reel che sono stati pubblicizzati sui canali social della città; tale iniziativa è stata pensata per cercare di arrivare in modo ancora più capillare alle famiglie del territorio.