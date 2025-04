Bando STARS Fondazione CRC: Mondovì punta sulla Cittadella

Promuovere la realizzazione di dieci progetti strategici tali da valorizzare i cinque ambiti del Piano pluriennale 2025-2028 (Bellezza, Creatività, Cura, Futuro e Partecipazione) e capaci di arrecare impatti significativi sul territorio, finanziando ciascuna progettualità con 500.000,00 euro. Questi, in breve, gli obiettivi principali del bando STARS promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e chiusosi nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo 2025. Un’opportunità a cui ha preso parte, nel ruolo di capofila, anche il Comune di Mondovì con il progetto “La nuova Cittadell’a-rte”, volto a rafforzare e ad integrare il recupero della Cittadella, nell’ottica di accelerare la fruizione dei nuovi spazi che ospiteranno, dal 2027, il Corso di Laurea Magistrale in Management dello Spettacolo dal Vivo. Una proposta ad ampio respiro che ha incontrato, non a caso, il sostegno di ben trentadue Comuni del territorio.

"Grazie ai tanti colleghi amministratori che hanno accettato di sostenere la nostra progettualità, dimostrando così di credere nel potenziale attrattivo della Cittadella delle Arti, il cui primordiale sviluppo è legato ai fondi della Strategia Urbana d’Area - il commento del sindaco Luca Robaldo. - A nostra volta abbiamo avallato alte richieste di supporto sempre a valere sul bando STARS, a testimonianza di un territorio coeso che sa ormai ragionare con un approccio aggregativo d’insieme e non soltanto seguendo meri campanilismi".