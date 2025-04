Il Comune di Roburent lavora al piano per l'assetto idrogeologico (PAI). Costituito anche lo staff del sindaco

È stato avviato negli scorsi giorni a Roburent l'iter per il piano per l'assetto idrogeologico (PAI), misura di pianificazione territoriale, fondamentale per la sicurezza del territorio e per consentire di intervenire su opere ed impianti in sicurezza.

A seguito di un confronto con la Regione Piemonte, il Comune ha affidato a un pool di professionisti l'iter per l'avvio dell'intervento.

Intanto il sindaco, Emiliano Negro, ha anche presentato i componenti che faranno parte del suo staff, a titolo completamente gratuito, collaborando alle necessità dell'ente comunale.

Si tratta di Livio Loss, ex comandante del Corpo Forestale dello Stato di Mondovì e volontario della LIlt, che si occuperà delle tematiche riguardanti la flora ed i tagli boschivi preventivi in sicurezza; Danilo Armano, proprietario Osteria di Val Casotto, ex gestore di impianti di risalita di Garessio, che si interesserà di promozione turistica ed eventi intercomunali; Oreste Colombo, ex funzionario della Regione Piemonte, che seguirà l’iter dei professionisti incaricati della redazione del piano di adeguamento al PAI, in sinergia con la Regione Piemonte; Pietro di Pisa, studente universitario, cui sarà affidata la parte informatica e multimediale; Alfredo Peira, dipendente del Comune di Mondovì e Camera di Commercio, in pensione, si occuperà della riorganizzazione del mercato di Fraz. San Giacomo; Rosalia Grillante, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, che gestirà i rapporti politici e con la stampa e Bruno Vallepiano, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, ex Sindaco di Roburent, che affronterà le tematiche riguardanti la cultura e la storia del Comune.