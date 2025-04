Il futuro dell'ospedale di Mondovì in un convegno pubblico organizzato dal PD locale

Dal Circolo del Partito Democratico di Mondovì riceviamo e pubblichiamo:

Da settimane tiene banco, non solo tra addetti ai lavori e istituzioni, ma anche nell’opinione pubblica, il futuro dell’ospedale di Mondovì e del Distretto Sanitario Sud Est (Mondovì-Ceva) dell’ASL CN 1.

La questione è cruciale per la città e per tutto il territorio, e richiede un confronto aperto, costruttivo e non viziato da pregiudizi politici o rivalità campanilistiche.

Per questo, il nuovo direttivo del Circolo PD di Mondovì intende proporre, nella prima metà di maggio, un convegno pubblico sulle prospettive della sanità cebano-monregalese, a cui sono invitate le amministrazioni comunali, i Direttori dell’ASL CN1, rappresentanti del Consiglio e della Giunta Regionale e altri soggetti del territorio. La data e il programma dell’evento verranno comunicati nelle prossime settimane.

Circolo PD di Mondovì