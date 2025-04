Il Santuario di Santa Lucia riapre le sue porte: da quest'anno sarà visitabile anche l'antica cappella, riportata alla luce dopo studi e ricerche

Sono stati oltre duemila i visitatori e i pellegrini che, la scorsa estate, hanno visitato il Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì, che si prepara alla nuova stagione.

Si è tenuta infatti, lo scorso venerdì 28 marzo, l’assemblea annuale dei soci, durante la quale sono anche state illustrare ai tesserati presenti le attività per la stagione estiva imminente.

Il direttivo ha poi anche annunciato che, a seguito di approfonditi studi e ricerche, è stata resa visitabile l’antica e prima cappella di Santa Lucia che, nei vari trascorsi storici, cessato il suo principale uso, era stata convertita a cisterna per la raccolta dell’acqua.

"Di tale antico locale, frequentato da metà-fine 1200 fino a fine 1700 - spiegano dall'associazione -, si conserva un’antica immagine in un basso rilievo visibile nell’attuale grotta-cappella, il quale ha dato spunto per le ricerche storiche, durate molti mesi".



Il Santuario riaprirà da domenica 8 giugno (Pentecoste) e poi tutte le domeniche pomeriggio estive. Inoltre, in concomitanza con le visite guidate (le prime domeniche dei mesi di giungo, luglio, agosto e settembre), saranno proposte ai visitatori alcune mostre e concerti. In dettaglio: una mostra storica organizzata con l'associazione Ra.Ro. - Radici Roccaforte, una di numismatica (in collaborazione con alcuni collezionisti) e l'esibizione in grotta del Duo Kairos e degli EvolveBrass.

"Si ringraziano - concludono dal direttivo -, per la sinergica e costante collaborazione, ormai attuata da numerosi anni, il Gruppo Alpini Villanova (per la pulizia della scoscesa ripa e dell’area verde), le Suore Missionarie della Passione per la presenza al Santuario per la recita domenicale del rosario e i Volontari dell’AmiSaL che, con il loro servizio operoso e infaticabile, sono presenti con costanza e disponibilità alle aperture domenicali estive, alle visite guidate e si adoperano per i lavori di manutenzione del complesso su vari fronti, nonché per il recupero di alcuni locali interni al fine di ospitare gruppi, mostre e incontri vari. Le adesioni all’associazione sono sempre aperte a chiunque desideri sostenere le attività e il Santuario".



Si ricorda che è possibile donare il 5x1000 della dichiarazione dei redditi, all’AmiSaL, segnando il codice fiscale 93063870047 nella sezione dedicato al Terzo Settore-Volontariato.

Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (tel./sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), oppure è possibile elargire una donazione (detraibile fiscalmente) per le attività dell’Associazione e/o per i lavori di manutenzione e rinnovo locali, per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).