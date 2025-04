La pista di pattinaggio ad Alba resta in bilico: il Comune cerca soluzioni per il prossimo inverno

La scorsa stagione invernale, Alba ha vissuto un Natale diverso dal solito: in piazza San Giovanni, il cuore delle festività cittadine, mancava la tradizionale pista di pattinaggio. Una rinuncia che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, residenti e commercianti, e che ora riemerge come nodo aperto da sciogliere in vista dell’inverno 2025-2026.

A rilanciare il tema è stato il consigliere Lorenzo Barbero, capogruppo della Lega, che ha presentato un’interrogazione anche a nome della minoranza. "Parlare di pattinaggio ora può sembrare fuori stagione – ha esordito – ma se vogliamo riportare la pista in città, bisogna muoversi con largo anticipo. Nella scorsa stagione la pista non è stata montata, e tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 i residenti di piazza San Giovanni hanno promosso due petizioni per chiedere esplicitamente una nuova collocazione".

A rispondere è stato il sindaco Alberto Gatto, che ha voluto prima di tutto chiarire le ragioni dell’assenza: "Quando ci siamo insediati, non c’era nessuna alternativa concreta sul tavolo, nonostante la petizione già raccolta. In piazza San Giovanni non si poteva intervenire per via di un cantiere autorizzato da un privato, con occupazione di suolo pubblico che interessava gran parte della piazza, fino almeno a febbraio".

Ma non solo: "Abbiamo provato a dialogare con il gestore storico della pista – ha aggiunto il sindaco – per valutare altre possibili sistemazioni, ma non c’è stata disponibilità. Una pista come quella richiede ampio preavviso, conoscenza delle pendenze e delle dimensioni delle aree, e senza una nuova proposta concreta, la stagione è passata senza pattinaggio".

Gatto ha poi riconosciuto il valore dell’iniziativa per la città: "È mancato qualcosa, ce ne rendiamo conto. Piazza San Giovanni era meno viva, meno luminosa. Quell’impianto era una presenza simbolica per il Natale, non solo per il commercio, ma anche per la socialità urbana".

Guardando al futuro, il Comune ha annunciato l’avvio di un confronto: "Abbiamo già iniziato a dialogare sia con il gestore della pista sia con il Comitato di Quartiere del centro storico. A breve ci sarà un incontro pubblico e un confronto diretto anche con i commercianti della zona. Valuteremo ogni proposta per trovare una sistemazione che funzioni e metta d’accordo tutti".