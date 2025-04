Partiti gli interventi per la ciclabile di Mondovì Ferrone: un investimento da 240mila euro

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile del Ferrone, finanziata dall’apposito bando della Regione Piemonte destinato alle settantasette città interessate dal "Piano regionale per la qualità dell'aria". Un investimento da 240mila euro per un tracciato lungo 1,6 chilometri e dalla larghezza, a doppia corsia, di 2,60 metri. Da via Manzoni a corso Alpi, da via San Bernolfo a corso Europa, per un percorso che si svilupperà sugli attuali marciapiedi, previa la scarificazione dell’asfalto esistente e la posa di specifico materiale albino. I lavori, comprensivi di segnaletica orizzontate e verticale, dovrebbero terminare alla fine del mese di aprile.

"Continua il nostro impegno volto ad incentivare la mobilità sostenibile e ad accrescere l’offerta infrastrutturale e per il tempo libero nei confronti delle famiglie, anche alla luce della certificazione di “Comune Amico della Famiglia” che la nostra Amministrazione sta perseguendo - il commento del sindaco Luca Robaldo, e dell’assessore all’Ambiente, Gabriele Campora. - La nuova pista si innesta sullo storico tracciato ciclopedonale di corso Italia e corso Europa (che verrà prossimamente ripristinato ed esteso nella sua conformazione, fino ad arrivare a 3,9 chilometri) ed è da intendersi come intervento sperimentale che potrà essere implementato da ulteriori migliorie viarie".