Pole&Aerial, l'Airmony brilla a Gallarate: Marilena Garassino, atleta di Garessio, si qualficia per il campionato nazionale

Grande soddisfazione per l'Airmony Asd che ha ottenuto brillanti risultati, la scorsa domenica, nelle competizioni che si sono svolte a Gallarate.

Il teatro Condiminio ha opsitato il "Pole on Soul", competizione nazionale di pole dance e danza aerea, tappa valida per la qualifica per il Campionato Nazionale Italia Pole&Aerial Art.

Qui Marilena Garassino, atleta di Garessio, si è distinta sul palco ottenendo il primo posto nella categoria cerchi élite e conquistando anche il premio speciale per il miglior punteggio ottenuto nei corso dei tre giorni di gara.

La prossima tappa saranno le qualifiche regionali a Torino il prossimo fine settimana.