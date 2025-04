Violenta lite a Mondovì, il sindaco incontrerà il Prefetto di Cuneo con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica

In riferimento agli eventi verificatisi nella serata di domenica 30 marzo, il sindaco Luca Robaldo ha richiesto al Prefetto di Cuneo la possibilità di approfondire quanto avvenuto in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

"È obiettivo precipuo dell'Amministrazione, infatti, tutelare sempre l'ordine pubblico - scrivono dal municipio - . La riunione si svolgerà mercoledì 2 aprile e sarà l'occasione per un confronto fra le Istituzioni e le Forze dell'Ordine. Nel ringraziare il Prefetto per la velocità della convocazione, l'Amministrazione comunale desidera esprimere il proprio apprezzamento per l'operato delle Forze dell'Ordine e per il lavoro svolto dal presidente della Comunità Mussulmana, Mohamed Bouzerda, indispensabile affinché la situazione non degenerasse.

Le parole dello stesso Bouzerda, che si scusa a nome dell’intera Comunità per le difficoltà venutesi a creare in seguito all’assembramento, testimoniano come il Presidente e i suoi collaboratori stiano agendo affinché tutti i membri della Comunità siano consapevoli delle principi alla base della civile convivenza.

L’Amministrazione comunale, infine, intende formulare il medesimo apprezzamento per le parole della famiglia, che ha voluto esternare il proprio rincrescimento dicendosi fortemente dispiaciuta per l'accaduto".